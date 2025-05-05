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 | Ömer Faruk Dogan

Reklamsız YouTube artık daha ucuz: Yeni Premium paketi geliyor

YouTube, test etmeye başladığı yeni "Duo" abonelik planıyla, Premium ayrıcalıklarını aynı evde yaşayan iki kullanıcıya daha uygun fiyata sunmayı hedefliyor. Bu paketle birlikte kullanıcılar, reklamsız YouTube uygulamasına çok daha ucuza sahip olacak.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 12:17

Daha hesaplı seçenekler arayan kullanıcılar için Google, bu yılın başlarında ABD'de YouTube Premium Lite hizmetini başlatarak daha düşük maliyetle reklamsız bir izleme deneyimi sundu. Şimdi ise, Spotify'ın stratejisinden ilham alan YouTube, belirli ülkelerde yeni bir "Duo" abonelik katmanını test ediyor.

YOUTUBE PREMIUM DUO PAKETİ NE ÖZELLİKLER SUNACAK?

Money Control'un haberine göre, YouTube şu anda birincil hesap sahibinin 13 yaşın üzerindeki başka bir ev halkı üyesiyle Premium ayrıcalıklarını paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir abonelik planı deniyor.

Her iki kullanıcı da kendi Google hesaplarını kullanmaya devam edebiliyor; bu sayede izleme geçmişleri ayrı tutuluyor ve akıllı indirmeler, çevrim dışı oynatma gibi tüm Premium avantajlarından faydalanabiliyorlar.sHabere göre, YouTube şu anda iki kişilik planı Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong'da deniyor. Google da yeni iki kişilik planı doğruladı ve şöyle dedi:

"YouTube Premium abonelerimize daha fazla esneklik ve değer sunmanın yollarını deniyoruz. Bunlardan biri de, iki kişinin daha uygun bir fiyatla abonelik paylaşmasına olanak tanıyan iki kişilik Premium plan seçeneği."

YouTube Premium iki kişilik planın ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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Sıkça Sorulan Sorular

YouTube Premium fiyat?
YouTube Premium bireysel aboneliği 79,99 TL'ye yükseldi. 1 yıllık abonelik ücreti ise 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi 159,99 TL'ye satılıyor.
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