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 | Ömer Faruk Dogan

YouTube yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini genişletti

YouTube, içerik üreticilerine küresel izleyiciye ulaşma kapılarını ardına kadar açıyor. Şu ana kadar sınırlı kullanıcıya sunulan yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliği, artık YouTube Partner Programı kapsamındaki tüm kullanıcılara açıldı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 11:02

Uzun süredir test edilen ve geçen sene sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan YouTube otomatik dublaj özelliği artık YouTube İş Ortağı Programı (YPP) kapsamındaki tüm kullanıcılara açıldı. YouTube içerik üreticileri artık videolarını farklı dillere otomatik olarak sesli bir şekilde çevirebilecek.

YOUTUBE OTOMATİK DUBLAJ ÖZELLİĞİ DAHA FAZLA KULLANICIYA AÇILDI

YouTube yaptığı açıklamada, otomatik dublaj özelliğinin artık YPP'de yer alan tüm kullanıcıların erişimine açık olduğunu duyurdu. Kullanıcılar, YouTube Studio üzerinden kendilerini manuel olarak kayıt ederek özelliği hemen kullanmaya başlayabiliyor. Şirket ayrıca, sistemin yakında YPP dışında kalan üreticilere de açılacağını belirtti.

YouTube yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini genişletti

YouTube otomatik dublaj özelliği, videoların orijinal sesinin üzerine yapay zeka ile farklı bir dilde çeviri sesini yerleştiriyor. Ancak dudak hareketleriyle tam senkronizasyon şu an için yapılamıyor.

YouTube'un yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Artık YPP'deki tüm içerik oluşturucuların otomatik dublaja erken erişebileceğini ve YouTube Studio üzerinden kendi kendilerine kaydolabileceklerini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Otomatik dublajı gelecekte daha fazla içerik oluşturucuya genişletmek için çalışıyoruz, bu nedenle bizi izlemeye devam edin."

YouTube yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini genişletti

YOUTUBE İŞ ORTAĞI PROGRAMI (YPP) NEDİR?

YouTube Partner Programı (YPP), içerik üreticilerinin videoları üzerinden para kazanabilmesini sağlayan resmi bir program olarak hizmet veriyor. Programa katılan kullanıcılar, YouTube'un sunduğu çeşitli gelir elde etme araçlarına erişim kazanıyor. Bunlar arasında reklam gelirleri, kanal üyelikleri, Süper Sohbet, YouTube Premium gelirleri ve son olarak otomatik dublaj gibi erken erişim özellikleri bulunuyor.

YouTube Partner Programı'na katılmak için içerik üreticisinin bazı koşulları yerine getirmesi gerekir:

  • Son 12 ayda, herkese açık içeriklerin izlenme süresi hedefi olan 4 bin geçerli saate ulaşıp 1.000 abone kazanmak,
  • Son 90 gün içinde, herkese açık Shorts görüntüleme sayısı hedefi olan 10 milyon geçerli görüntülemeye ulaşıp 1.000 abone kazanmak.

Bu şartları sağlayan içerik üreticileri, YouTube Studio üzerinden başvuru yaparak programa dahil olabiliyor.

YouTube yapay zeka destekli otomatik dublaj özelliğini genişletti

YAPAY ZEKA TARAFINDAN YAPILAN DUBLAJ NASIL KULLANILIR?

Eğer bir videoya YouTube otomatik dublaj özelliği ile ses eklenmişse, video oynatıcısındaki "Ayarlar" simgesine basıp "Ses Parçaları" seçeneğine tıklayarak istediğiniz dili seçebilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

YouTube otomatik dublaj özelliğini nasıl aktif hale getirebilirim?
YouTube Partner Programı'na (YPP) dahil olan içerik üreticileri, YouTube Studio üzerinden manuel olarak kayıt yaparak otomatik dublaj özelliğini aktif hale getirebilir. Bu işlem, ayarlar menüsünden kolayca yapılabiliyor.
ETİKETLER
#youtube
#yapay-zeka
#Otomatik Dublaj
#Ypp
#Youtube Partner Programı
#Video Çeviri
#Içerik Üretimi
#Youtube Studio
#Teknoloji
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