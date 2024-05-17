Rockstar Games'in sahibi, GTA 6 çıkış tarihini açıkladı

17 May 2024 11:49 - Güncelleme : 17 May 2024 11:49

GTA 6 henüz çıkmadan bir oyun sitesinde 2 bin 422 TL'ye satışa sunuldu

GTA 6 henüz çıkmadan bir oyun sitesinde 2 bin 422 TL'ye satışa sunuldu

Soygun temalı oyun meraklılarının beklediği isimlerden biri olan GTA VI (GTA 6) çıkış tarihi için ikinci açıklama geldi. İlk fragmanı aralık ayında yayınlanan oyun için "2025" yılına işaret edilmişti fakat net bir gün ve ay bilgisi paylaşılmamıştı.

Vice City şehrini yıllar sonra yeniden ekranlara getirecek olan GTA 6 aynı zamanda ilk kez bir kadın ana karakterle kullanıcılarına hitap edecek. Geliştirici firma Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two Interactive, oyunu 2025 sonbaharında yayınlayacaklarını duyurdu.

GTA 6 ERTELENECEK Mİ?

Bu da çıkış tarihinin eylül, ekim veya kasım ayında gerçekleşeceği anlamına geliyor. Daha önce GTA 6 için "2026 yılına ertelenecek" iddiası gündeme gelmişti. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, "2025 sonbaharında teslim edeceğimize güveniyoruz" diyerek bunu yalanladı.

İLK ÖNCE KONSOLA ÇIKACAK

Rockstar'ın daha önce açıkladığı üzere GTA 6 ilk önce PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkış yapacak. PC'ye ise daha önce GTA 5'te de olduğu gibi gecikmeli olarak gelecek.

GTA 5, Eylül 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 için; Kasım 2014'te PlayStation 4 ve Xbox One için ve Nisan 2015'te Microsoft Windows için yayınlanmıştı. GTA 6'nın konsol ve PC'ye çıkış tarihleri arasında da benzer bir gecikme yaşanabilir.