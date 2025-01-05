Rockstar Games'ten GTA 6 açıklaması: Erteleme iddialarına son noktayı koydu

05 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 12:14

"Grand Theft Auto 6 2026'ya ertelendi" iddiaları ile ilgili Rockstar Games'te çalışan bir yöneticinde açıklama geldi. Şirketin Kıdemli Yetenek Kazanımı Uzmanı Georgio Jankowski, LinkedIn'de yaptığı bir açıklamayla oyunu bekleyenlerin yüreğine su serpti.

GTA 6 için bir sızıntı daha geldi! Rockstar Games stüdyosundan fotoğraf paylaşıldı

GTA 6 için bir sızıntı daha geldi! Rockstar Games stüdyosundan fotoğraf paylaşıldı

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto 6​ için tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gazeteci Jason Schreier, oyunun 2026 yılına ertelenebileceği yönündeki öngörüsüyle GTA hayranlarını üzmüştü. Ancak Rockstar Games​ cephesinden gelen bir açıklama, bu iddialara yanıt niteliğinde oldu.

GTA 6​ NE ZAMAN ÇIKACAK? BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Jason Schreier, Bloomberg'de yazdığı 2025​ oyun sektörü analizinde, Rockstar Games'in çalışanlarına fazla mesai yaptırma baskısından kaçınma politikası ve bu yaklaşımın oyunun geliştirme sürecini uzatması nedeniyle GTA 6'nın planlanan 2025 sonbahar çıkış tarihine yetişemeyeceğini öne sürdü.

Hatırlatmak gerekirse Rockstar, ilk GTA 6 fragmanını 4 Aralık 2023'te paylaşmıştı ve oyunu Xbox Series X/S ile PlayStation 5 konsollarına aynı anda çıkaracağını duyurmuştu. Şirket o tarihten beri oyunla ilgili sessizliğini inatla koruyor. Bu sessizlik, Rockstar Games Kıdemli Yetenek Kazanımı Uzmanı Georgio Jankowski tarafından bozuldu.

Jankowski, 3 Ocak'ta LinkedIn üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "2025'in şirket için en heyecan verici yıllardan biri olacağını" belirtti. Paylaşımında "GTA 6, 2025'te geliyor" yazan bir tanıtım görseline yer verdi. Bu da oyunun planlanan çıkış tarihine sadık kaldığı şeklinde yorumlandı.

Daha önce Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive de resmi olarak oyunun 2025'in sonlarına doğru satışa sunulacağını doğrulamıştı.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Belirttiğimiz gibi Grand Theft Auto 6, çıktığında yalnızca Xbox ve PlayStation'a gelecek. PC çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri henüz net değil. Ancak PC tarafında donanımsal olarak Xbox veya PS konsollarına denk düşen herhangi bir sistemin oyunu rahatlıkla açacağı düşünülüyor. Elbette üst düzey ekran kartları ve donanımlar, 4K ve 60FPS gibi yüksek çözünürlükte oynamak için kaçınılmaz olacak.