Rockstar Games'ten hayranına GTA 6 sürprizi! Oyunun kapılarını erkenden açtı

Tüm dünyanın merakla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için geri sayım sürerken, oyunun geliştiricisi Rockstar Games cephesinden yürekleri ısıtan bir haber geldi. Şirket, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden ve oyunu görememe ihtimali bulunan sadık bir hayranının dileğini yerine getirmek için harekete geçti.

UBİSOFT ÇALIŞANINDAN YÜREK BURKAN ÇAĞRI

Ubisoft Toronto bünyesinde görev alan oyun geliştiricisi Anthony Armstrong geçtiğimiz aralık ayında LinkedIn üzerinden oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Armstrong, ailesinden bir üyenin yıllardır kanserle mücadele ettiğini ve doktorların kendisine ne yazık ki sadece birkaç aylık ömrü kaldığını bildirdiğini aktardı.

Yakınının büyük bir GTA hayranı olduğunu belirten Armstrong, oyunun çıkış tarihini göremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Paylaşım ise kısa sürede sosyal medyada yayılarak oyun topluluklarında büyük bir destek dalgası oluşturdu.

TAKE-TWO CEO'SU DEVREYE GİRDİ

Insider Gaming'in haberine göre, paylaşımın ardından olaylar hızla gelişti. Armstrong, yaptığı güncellemeyle Take-Two CEO'sunun kendileriyle iletişime geçtiğini duyurdu. Kısa süre sonra ise Rockstar ekibiyle görüştüklerini ve "harika haberler" aldıklarını belirten bir açıklama daha geldi.

Armstrong, konuya dair yaptığı son paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Rockstar Games ve Rockstar Toronto'daki tüm bağlantılarıma ya da yardımcı olabilecek başka herhangi birine sesleniyorum. Yıllardır kanserle mücadele eden bir aile üyem, kısa süre önce alabileceği en kötü haberi aldı: Kendisine 6–12 ay ömrü kaldığı söylendi.

Bunun için iletişime geçiyorum çünkü kendisi büyük bir GTA hayranı ve bu son gelişmelerle birlikte GTA 6'nın çıkışını görecek kadar uzun süre hayatta kalamayabilir. En iyi ihtimalle, oyun çıktığı ay bizi terk edecek. Şu anda Oakville stüdyosuna yalnızca birkaç taş atımı mesafede yaşıyor, bu yüzden umudum; aranızdan birinin özel bir oynanış testi ayarlayabilmesi ve böylece hayatını kaybetmeden önce oyunu deneyimleme şansı bulabilmesi.

Geliştirmenin bu aşamasında gizliliğin ne kadar önemli olduğunu tamamen anlıyorum; bu nedenle en azından bir gizlilik sözleşmesi (NDA) gerekeceğini düşünüyorum. Eğer bu konuda bana özel mesaj atabilecek biri varsa ya da bizi doğru kişiye yönlendirebilecek bir üst düzey bağlantınız bulunuyorsa, lütfen benimle iletişime geçin.

Son Güncelleme: Bugün Rockstar Games ile konuştuk ve harika haberler aldık. Şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu; ama hepinize kalbimin en derininden teşekkür ederim."

PAYLAŞIM NEDEN SİLİNDİ?

Anthony Armstrong’un LinkedIn sayfasındaki ilgili gönderi, görüşmenin ardından kaldırıldı. Bunun sebebinin ise yasal gerekliliklerden veya gizlilik anlaşmalarından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Ancak silinmeden önce alınan ekran görüntüleri, hasta hayranın GTA 6'ya erkenden erişim şansı yakaladığını doğrular nitelikte.

DAHA ÖNCE DE BENZER JESTLER YAPILMIŞTI

Şirketin sergilediği hassasiyet ilk değil. Stüdyo, 2018 yılında da benzer bir durumdaki hayranına, henüz piyasaya sürülmeden haftalar önce Red Dead Redemption 2’yi oynama fırsatı tanımıştı.