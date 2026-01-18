Menü Kapat
Teknoloji
 Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 Pro bambaşka bir yüzle geliyor: Kamera deliği yer değiştirdi

Sızdırılan yeni tasarımlara göre iPhone 18 Pro, ön kamerasını ve Dynamic Island özelliğini ekranın sol üst köşesine taşıyarak çentik alanını küçültmeyi hedefliyor. İşte eylül ayında çıkacak iPhone 18 Pro'nun tasarımı!

Murat Makas
18.01.2026
18.01.2026
Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen iPhone 18 Pro'nun tasarım detayları sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntülerde ön kameranın ve Dynamic Island özelliğinin ekranın sol üst köşesine taşındığı görülüyor.

Front Page Tech editörü Jon Prosser, yayınladığı son videoda Apple'ın gelecek nesil amiral gemisi iPhone 18 Pro'ya ait olduğu öne sürülen tasarım detaylarını gözler önüne serdi. Paylaşılan görsellerde cihazın bordo, kahverengi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geleceği görülüyor. Ancak asıl değişiklik telefonun ön yüzündeki ekran yapısında karşımıza çıkıyor.

iPhone 18 Pro bambaşka bir yüzle geliyor: Kamera deliği yer değiştirdi

IPHONE 18 PRO'DA DYNAMİC ISLAND VE ÖN KAMERA SOLA KAYIYOR

Raporlara göre Apple, ekranın tepesinde yer alan ve yıllardır kullanılan hap şeklindeki çentiği küçültmeyi düşünüyor. Face ID yüz tanıma özelliği için gereken bileşenlerin ekran altına taşınmasıyla bu alanın tek bir kamera deliğine indirgeneceği öne sürülüyor.

Hatta öyle ki, ön kameranın panelin sol üst köşesine taşındığı görülüyor. Mevcut iPhone modellerinin merkezinde yer alan Dynamic Island özelliğinin rafa kalkmadığı ve aksine selfie kamerasıyla birlikte sol üst köşeye kaydırıldığı da belirtiliyor. Böylece ekranda işgal edilen alanın azaltılması ve daha geniş bir kullanım alanı sunulması hedefleniyor.

iPhone 18 Pro bambaşka bir yüzle geliyor: Kamera deliği yer değiştirdi

DEĞİŞKEN DİYAFRAM TEKNOLOJİSİ GELİYOR

Telefonun arka tarafında ise çok daha teknik bir yükseltme kullanıcıları bekliyor. Prosser, iPhone 18 Pro'nun ana kamerasında değişken diyafram sistemi kullanılabileceğini iddia etti.

Mevcut iPhone modelleri alan derinliği efektlerini tamamen yazılımla ayarlarken, yeni sistem sayesinde lensin içine giren ışık miktarı fiziksel olarak ayarlanabilecek. Böylece kullanıcılar daha doğal arka plan bulanıklığı ve çok daha iyi düşük ışık performansı elde edecekler.

Fakat yeni özellik iPhone 18 serisindeki her modele gelmeyecek. Apple'ın değişken diyafram sistemini en büyük model olan iPhone 18 Pro Max'e özel tutabileceği not ediliyor.

iPhone 18 Pro bambaşka bir yüzle geliyor: Kamera deliği yer değiştirdi

IPHONE 18 PRO'NUN BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

iPhone 18 Pro'nun Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinden güç alacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda uzun süredir beklenen Apple üretimi C2 modeme geçişin de yeni modelle gerçekleşeceği bildiriliyor.

Son olarak kamera kontrol butonunda küçük ama önemli bir değişikliğe gidilebileceği ifade ediliyor. Videodaki iddialara göre Apple, mevcut kapasitif algılama teknolojisini bırakıp daha basit, basınca dayalı bir mekanizmaya geçiş yapabilir.

