TikTok’ta yaş tespiti dönemi başlıyor

Avrupa’da dijital güvenlik tartışmaları hız kazanırken, TikTok cephesinden dikkat çekici bir adım geldi. Şirket, önümüzdeki haftalardan itibaren Avrupa genelinde yapay zekâ tabanlı yeni bir yaş tespit teknolojisini kademeli olarak kullanıma sunacağını açıkladı.

TikTok’un paylaştığı bilgilere göre sistem, yalnızca kullanıcıların beyan ettiği yaş bilgilerine güvenmek yerine, 13 yaş altı çocuklara ait olabilecek hesapları daha isabetli biçimde tespit etmeyi hedefliyor. Şirket, her ay dünya genelinde yaklaşık 6 milyon yaşa uygun olmayan hesabı platformdan kaldırdığını da özellikle vurguluyor. Buna karşın, gizliliği ihlal etmeden kesin yaş doğrulaması yapmanın bugün hâlâ evrensel bir standardı olmadığına da dikkat çekiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni mekanizma, tek bir veriye dayanmıyor. Profil bilgileri, paylaşılan videolar ve kullanıcı davranışları birlikte değerlendiriliyor. Yapay zekâ, bu veriler üzerinden hesabın reşit olmayan bir kullanıcıya ait olup olmadığına dair bir tahmin oluşturuyor.Ancak TikTok’un altını çizdiği önemli bir nokta var: Bu sistem otomatik bir yasaklama anlamına gelmiyor. Yapay zekâ tarafından şüpheli olarak işaretlenen hesaplar, uzman moderatörler tarafından tek tek inceleniyor. Hesabın kapatılıp kapatılmayacağına da bu manuel değerlendirme sonrası karar veriliyor.

İTİRAZ VE DOĞRULAMA SEÇENEKLERİ

Yaş nedeniyle işlem uygulanan hesaplar için itiraz yolu da açık. Kullanıcılar, üçüncü taraf doğrulama araçlarıyla yaşlarını kanıtlayabiliyor. Bu araçlar arasında, Yoti tarafından geliştirilen yüz tabanlı yaş tahmini teknolojisi, kredi kartı doğrulaması ve resmi kimlik belgeleri bulunuyor. Şirket, sistemin Avrupa’ya özgü düzenleyici gereklilikler dikkate alınarak geliştirildiğini belirtiyor. Süreç boyunca İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile yakın iş birliği yapıldığı da paylaşılan detaylar arasında. Bu kurum, TikTok’un Avrupa Birliği’ndeki ana gizlilik düzenleyicisi konumunda.

YAŞ SINIRI TARTIŞMALARI HIZLANIYOR

TikTok’un bu adımı, çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlamaya yönelik küresel eğilimle de örtüşüyor. Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ve dünyada bir ilk olarak değerlendirilen düzenleme geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Bu kapsamda şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon hesabın kapatıldığı bildiriliyor. Avrupa tarafında ise Avrupa Parlamentosu, Kasım ayında AB genelinde sosyal medya için asgari yaşın 16 olması yönünde bağlayıcı olmayan bir karar aldı. Türkiye’de de benzer şekilde 16 yaş altına yönelik bir yasak planı gündemde.