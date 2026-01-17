Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

TikTok’ta yaş tespiti dönemi başlıyor

TikTok, Avrupa genelinde yapay zekâ destekli yeni bir yaş tespit sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Amaç, 13 yaş altı hesapları daha doğru biçimde belirlemek ve çocuklar için daha güvenli bir dijital ortam oluşturmak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TikTok’ta yaş tespiti dönemi başlıyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 11:57

Avrupa’da dijital güvenlik tartışmaları hız kazanırken, TikTok cephesinden dikkat çekici bir adım geldi. Şirket, önümüzdeki haftalardan itibaren Avrupa genelinde yapay zekâ tabanlı yeni bir yaş tespit teknolojisini kademeli olarak kullanıma sunacağını açıkladı.

TikTok’ta yaş tespiti dönemi başlıyor

TikTok’un paylaştığı bilgilere göre sistem, yalnızca kullanıcıların beyan ettiği yaş bilgilerine güvenmek yerine, 13 yaş altı çocuklara ait olabilecek hesapları daha isabetli biçimde tespit etmeyi hedefliyor. Şirket, her ay dünya genelinde yaklaşık 6 milyon yaşa uygun olmayan hesabı platformdan kaldırdığını da özellikle vurguluyor. Buna karşın, gizliliği ihlal etmeden kesin yaş doğrulaması yapmanın bugün hâlâ evrensel bir standardı olmadığına da dikkat çekiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni mekanizma, tek bir veriye dayanmıyor. Profil bilgileri, paylaşılan videolar ve kullanıcı davranışları birlikte değerlendiriliyor. Yapay zekâ, bu veriler üzerinden hesabın reşit olmayan bir kullanıcıya ait olup olmadığına dair bir tahmin oluşturuyor.Ancak TikTok’un altını çizdiği önemli bir nokta var: Bu sistem otomatik bir yasaklama anlamına gelmiyor. Yapay zekâ tarafından şüpheli olarak işaretlenen hesaplar, uzman moderatörler tarafından tek tek inceleniyor. Hesabın kapatılıp kapatılmayacağına da bu manuel değerlendirme sonrası karar veriliyor.

TikTok’ta yaş tespiti dönemi başlıyor

İTİRAZ VE DOĞRULAMA SEÇENEKLERİ

Yaş nedeniyle işlem uygulanan hesaplar için itiraz yolu da açık. Kullanıcılar, üçüncü taraf doğrulama araçlarıyla yaşlarını kanıtlayabiliyor. Bu araçlar arasında, Yoti tarafından geliştirilen yüz tabanlı yaş tahmini teknolojisi, kredi kartı doğrulaması ve resmi kimlik belgeleri bulunuyor. Şirket, sistemin Avrupa’ya özgü düzenleyici gereklilikler dikkate alınarak geliştirildiğini belirtiyor. Süreç boyunca İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile yakın iş birliği yapıldığı da paylaşılan detaylar arasında. Bu kurum, TikTok’un Avrupa Birliği’ndeki ana gizlilik düzenleyicisi konumunda.

TikTok’ta yaş tespiti dönemi başlıyor

YAŞ SINIRI TARTIŞMALARI HIZLANIYOR

TikTok’un bu adımı, çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlamaya yönelik küresel eğilimle de örtüşüyor. Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ve dünyada bir ilk olarak değerlendirilen düzenleme geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi. Bu kapsamda şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon hesabın kapatıldığı bildiriliyor. Avrupa tarafında ise Avrupa Parlamentosu, Kasım ayında AB genelinde sosyal medya için asgari yaşın 16 olması yönünde bağlayıcı olmayan bir karar aldı. Türkiye’de de benzer şekilde 16 yaş altına yönelik bir yasak planı gündemde.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ak pelikan yeniden doğaya döndü! 5 aylık rehabilitasyonla reflekslerini yeniden kazandı
AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor
Artık ne kızların çeyizinde ne de mutfakta! 'Ağız tadı olanlar daha iyi anlar'
Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! 'Bıçağı çıkarıp karnına vurdum'
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.