Ak pelikan yeniden doğaya döndü! 5 aylık rehabilitasyonla reflekslerini yeniden kazandı

Ense ve boyun bölgesindeki yaralar nedeniyle Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alınan ak pelikan, yaklaşık 5 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Karacabey Longoz Ormanları'nda doğaya salındı.

REFLEKSLERİNİ YENİDEN KAZANDI

Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde sürdürülen rehabilitasyon sürecinde pelikanın genel sağlık durumunun iyileştiği, uçuş ve beslenme reflekslerini yeniden kazandığı kaydedildi.

Doğaya salım anı ekipler tarafından yakından takip edilirken, ak pelikanın kısa sürede suya yönelerek doğal yaşamına uyum sağladığı gözlendi. Yetkililer, yaban hayvanlarının korunması ve tedavi süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı