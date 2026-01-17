Menü Kapat
TGRT Haber
 Şenay Yurtalan

Ak pelikan yeniden doğaya döndü! 5 aylık rehabilitasyonla reflekslerini yeniden kazandı

Bursa’da yaklaşık 5 ay önce tedavi altına alınan ak pelikan yeniden doğaya salındı. Sağlığına kavuşan pelikanın rehabilitasyon sürecinde uçuş ve beslenme reflekslerini yeniden kazandığı kaydedildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 11:46

Ense ve boyun bölgesindeki yaralar nedeniyle Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alınan ak pelikan, yaklaşık 5 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Karacabey Longoz Ormanları'nda doğaya salındı.

Ak pelikan yeniden doğaya döndü! 5 aylık rehabilitasyonla reflekslerini yeniden kazandı

REFLEKSLERİNİ YENİDEN KAZANDI

Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde sürdürülen rehabilitasyon sürecinde pelikanın genel sağlık durumunun iyileştiği, uçuş ve beslenme reflekslerini yeniden kazandığı kaydedildi.

Ak pelikan yeniden doğaya döndü! 5 aylık rehabilitasyonla reflekslerini yeniden kazandı

Doğaya salım anı ekipler tarafından yakından takip edilirken, ak pelikanın kısa sürede suya yönelerek doğal yaşamına uyum sağladığı gözlendi. Yetkililer, yaban hayvanlarının korunması ve tedavi süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı

#Yaşam
