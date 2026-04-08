ROKETSAN töreninde ilk kez görüntülendi! TAYFUN füzesinin yanındaki dev menziliyle ezber bozacak

Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan TAYFUN Balistik Füzesi ve SOM Seyir Füzesi'nin seri üretim ve teslimatları sevindiriyor. TAYFUN balistik füzesi ve penetrasyon harp başlıklarının üretilebileceği kritik bir altyapı Türkiye'ye kazandırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’nde ''Çelik Kubbe’nin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız. Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik güzel projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan yeni altyapıyla kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız'' dedi.
ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesinin üzerine imzasını attı. Projelerin bedeli 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeği ise 3 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise törende yaptığı açıklamada "Geçen yıl 10 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldık" dedi.
Teslimat törenine henüz adı açıklanmayan yeni bir balistik füzenin sergilenmesi dikkat çekti. Füzelerin olduğu karede görülen mühimmat için uzmanlar Tayfun Blok-4 füzesinin daha uzun menzilli bir versiyonu yorumlarını yaptı. TAYFUN Balistik Füzesi ile birlikte sergilenen yeni sistemin, boyut ve tasarım özellikleriyle dikkat çektiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıllarda yaptığı konuşmada TAYFUN balistik füzesinden daha büyük menzillere ulaşan hipersonik özelliğiyle öne çıkan 2000 km menzillere ulaşabilen mühimmat projesinin hedeflendiğini belirtmişti. Fotoğraftaki büyük mühimmatın geliştirilmekte olan TAYFUN ailesinden CENK balistik füzesi olduğu da değerlendiriliyor. Menzilinin ise 2500 km bulacağı konuşuluyor.
Balistik ve Seyir Füzesi Teslimatları
TAYFUN Füzesi
SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi
ATMACA Gemisavar Füzesi
HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi
HİSAR-O (Orta İrtifa) RF Hava Savunma Füzesi
SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi
KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi
ÇAKIR Seyir Füzesi
SOM Seyir Füzesi
T-107/122 Çok Namlulu Roketatar [ÇNRA] Silah Sistemi
MAM-L Mini Akıllı Mühimmat
MAM-C Mini Akıllı Mühimmat
MAM-T Akıllı Mühimmat
TEBER Güdüm Kiti
L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
CİRİT Lazer Güdümlü Füze *LUMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
KARAOK Portatif Tanksavar Silah Sistemi
İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze
|Füze Modeli
|Sınıfı
|Mevcut/Tahmini Menzil
|Durum
|BORA
|Taktik Balistik
|280+ km
|Envanterde
|TAYFUN Blok-1
|SRBM
|800 - 900 km
|Seri Üretim / Envanterde
|TAYFUN Blok-4
|MRBM / Hipersonik
|1500+ km
|Test / Seri Üretim Aşaması
|CENK / TAYFUN (Hedef)
|MRBM
|2000+ km
|Geliştirme Sürecinde