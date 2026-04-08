Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan TAYFUN Balistik Füzesi ve SOM Seyir Füzesi'nin seri üretim ve teslimatları sevindiriyor. TAYFUN balistik füzesi ve penetrasyon harp başlıklarının üretilebileceği kritik bir altyapı Türkiye'ye kazandırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ROKETSAN töreninde ilk kez görüntülendi! TAYFUN füzesinin yanındaki dev menziliyle ezber bozacak Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli projelerinden TAYFUN Balistik Füzesi ve SOM Seyir Füzesi'nin seri üretim ve teslimatları hakkında bilgiler içeren haberdir. TAYFUN balistik füzesi ve penetrasyon harp başlıklarının üretilebileceği kritik bir altyapı Türkiye'ye kazandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava savunma mimarisinin tahkim edileceğini ve ordunun caydırıcılığının üst seviyelere çıkarılacağını belirtti. Projelerin bedeli 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeği ise 3 milyar dolara ulaştı. Törende henüz adı açıklanmayan, Tayfun Blok-4 füzesinin daha uzun menzilli bir versiyonu olduğu düşünülen yeni bir balistik füze sergilendi. Bu yeni sistemin, geliştirilmekte olan TAYFUN ailesinden CENK balistik füzesi olabileceği ve menzilinin 2500 km bulabileceği değerlendiriliyor. Törende TAYFUN Füzesi, SİPER, ATMACA, HİSAR-A/O, SUNGUR, KARA ATMACA, ÇAKIR, SOM, T-107/122, MAM-L/C/T, TEBER, L-OMTAS, OMTAS, CİRİT, LUMTAS, KARAOK ve İHA-230 gibi birçok ürünün teslimatı yapılacaktır.

ERDOĞAN: DAHA ÜST SEVİYELERE ÇIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’nde ''Çelik Kubbe’nin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız. Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik güzel projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan yeni altyapıyla kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız'' dedi.

PROJENİN MALİYETİ

ROKETSAN tarafından üretilen ürünlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesinin üzerine imzasını attı. Projelerin bedeli 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeği ise 3 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise törende yaptığı açıklamada "Geçen yıl 10 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldık" dedi.

ADI AÇIKLANMADI

Teslimat törenine henüz adı açıklanmayan yeni bir balistik füzenin sergilenmesi dikkat çekti. Füzelerin olduğu karede görülen mühimmat için uzmanlar Tayfun Blok-4 füzesinin daha uzun menzilli bir versiyonu yorumlarını yaptı. TAYFUN Balistik Füzesi ile birlikte sergilenen yeni sistemin, boyut ve tasarım özellikleriyle dikkat çektiği görüldü.

TÜRKİYE'NİN GİZLİ MÜHİMMATI 2500 KM MENZİLİYLE NEFES KESECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıllarda yaptığı konuşmada TAYFUN balistik füzesinden daha büyük menzillere ulaşan hipersonik özelliğiyle öne çıkan 2000 km menzillere ulaşabilen mühimmat projesinin hedeflendiğini belirtmişti. Fotoğraftaki büyük mühimmatın geliştirilmekte olan TAYFUN ailesinden CENK balistik füzesi olduğu da değerlendiriliyor. Menzilinin ise 2500 km bulacağı konuşuluyor.

TESLİMATI YAPILACAK ÜRÜNLER

Balistik ve Seyir Füzesi Teslimatları

TAYFUN Füzesi

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi

ATMACA Gemisavar Füzesi

HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi

HİSAR-O (Orta İrtifa) RF Hava Savunma Füzesi

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi

KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi

ÇAKIR Seyir Füzesi

SOM Seyir Füzesi

T-107/122 Çok Namlulu Roketatar [ÇNRA] Silah Sistemi

MAM-L Mini Akıllı Mühimmat

MAM-C Mini Akıllı Mühimmat

MAM-T Akıllı Mühimmat

TEBER Güdüm Kiti

L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

CİRİT Lazer Güdümlü Füze *LUMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

KARAOK Portatif Tanksavar Silah Sistemi

İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze