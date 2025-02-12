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 | Murat Makas

ROKETSAN’ın ürettiği ALKA hedefleri böyle imha etti! İşte yerli lazer silahın tahrip edici özellikleri

Türk savunma sanayiinin dev şirketi ROKETSAN, 750 metre menzile sahip lazer silahı ile İHA'ları imha edebilen milli lazer hava savunma sistemi ALKA'nın görüntülerini paylaştı. Hedefleri tek tek imha eden ALKA’nın özellikleri merak edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 10:40

Türkiye savunma sanayii alanında sadece İHA, savaş uçakları değil akıllı mühimmat, füze ve hava savunma sistemleri konusunda büyük ilerlemeler kaydetti. Dev yerli şirketler birçok ülkenin ilgisini çeken yerli askeri teknolojileri geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. ROKETSAN, 750 metre menzile sahip lazer silahı ile İHA'ları imha edebilen milli lazer hava savunma sistemi ALKA'nın görüntülerini paylaştı.

HEDEFLERİ RADARIYLA TESPİT EDİP 750 METRE MENZİLİYLE İNDİRİYOR

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, hedefleri radarıyla tespit ettikten sonra 750 metre menzile sahip lazer silahı ile döner ve sabit kanatlı insansız hava araçlarını (İHA) imha ediyor.

Test çalışmaları devam eden ALKA, ayrıca meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklara ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor. ROKETSAN, milli imkanlarla geliştirilen Alka'nın yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ALKA'nın hedefleri imha ettiği anlar yer aldı.

ALKA’NIN CAYDIRICI ÖZELLİKLERİ

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi [YESS]; asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan Çok Yakın Hibrit Hava Savunma Sistemidir.

Tehditlerin, Elektromanyetik Karıştırma Silahı [EKS] ile engellenmesini ve Lazer Silahı ile tahribat edebilmesini sağlayan iki katmanlı savunma mimarisine sahiptir.

Hedefe özel olarak imal edilen, üzerinde çeşitli faydalı yükler taşıyabilen [kamera, patlayıcı, vb.], farklı güdüm çözümleri ile seyir özelliği kazandırılmış mini/ mikro insansız hava araçları [IHA] ve mini/mikro IHA sürülerinin güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilmektedir. Ayrıca meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklarına ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı [EYP] düzeneklerine karşı da kullanılabilmektedir.

Sistem Özellikleri
•Lazer Silahı ile 750 m Etkili Tahrip Menzili
•EKS ile Geniş Aralıkta Mini / Mikro İHA Tehditlerini Engelleme
•Radar ile Alçaktan ve Yüksekten Uçan Mini / Mikro İHA Tehditlerini Tespit ve Takip
•Elektro-optik Hedef Takip Sistemi ile Yüksek Hassasiyette Hedef Takibi
•Yüksek Hızlı Hedef Takip ve Tahribi
•Hedef Üzerinde Tahrip Edilecek Bölgenin Hassas Seçimi
•Yapay Zekâ ile Görüntü Üzerinden Otomatik Hedef Tespiti ve Takibi [Minimum Yanlış Alarm / İkaz Verme Yeteneği]
•Tespit Edilen Hedefe Otomatik Yönlenebilme
•Sürü Saldırılarında Hedef Sayısından Bağımsız Engelleme
•Komuta Merkezinden Komuta Edilebilme
•Gece-Gündüz Görev Yapabilme
•Gözetleme Sistemi Olarak Kullanılabilme
•Nöroergonomi Uygulaması ile Kullanıcı Üzerindeki Operasyon Yükünü Azaltma
•Seri Atış Yapabilme
•Konvansiyonel Yöntemlere göre Düşük Atış Maliyeti

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Sıkça Sorulan Sorular

Çelik Kubbe'nin amacı
Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği hava savunma sisteminin büyük bir stratejik öneme sahip olduğunu belirten ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe'nin komplike bir hava savunma sistemi olduğunu belirtti. İkinci, "Bu sistem yalnızca anavatanımızı değil, denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi koruyan Mavi Vatan'ı da savunacak.Özellikle gemilerimizin üzerindeki hava savunma sistemleriyle birlikte MİDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) sayesinde milli füzelerin entegre edilmesi, Çelik Kubbe'nin kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyacak." diye konuştu.
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