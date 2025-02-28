RTX 50 serisi kullanıcılarını çıldırtan siyah ekran sorunu

RTX 50 serisi ekran kartı kullanıcıları, aniden oluşan siyah ekran ve mavi ekran hataları nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. Nvidia, bu problemleri çözmek için VBIOS ve sürücü güncellemelerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Yeni güncellemelerin hafta sonuna kadar yayımlanması bekleniyor.

Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarında yaşanan siyah ekran ve mavi ekran hatalarını gidermek için yeni bir güncelleme yayımlayacağını duyurdu. Şirket, kullanıcılardan gelen şikâyetleri dikkate alarak VBIOS ve sürücü güncellemeleriyle sorunu çözmeyi hedefliyor.

KULLANICILAR SİYAH EKRAN VE ÇÖKME SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

RTX 50 serisi ekran kartları, piyasaya sürüldüğünden bu yana performans ve verimlilik açısından büyük ilgi görse de bazı kullanıcılar, sistemlerini kullanırken ciddi sorunlarla karşılaşmaya başladı. Özellikle belirli modellerde rastgele siyah ekran oluşması ve mavi ekran hataları nedeniyle sistemlerin çökmesi, kullanıcıları adeta çıldırttı. Şikâyetlere göre en yaygın karşılaşılan problemler şunlar:

Aniden siyah ekran oluşması: Kullanıcılar, oyun oynarken veya masaüstünde çalışırken bir anda ekranlarının sinyal kaybettiğini bildiriyor. Ancak sistem çalışmaya devam ediyor.

Kullanıcılar, oyun oynarken veya masaüstünde çalışırken bir anda ekranlarının sinyal kaybettiğini bildiriyor. Ancak sistem çalışmaya devam ediyor. Mavi ekran hataları: "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" gibi kritik hatalar nedeniyle sistem tamamen çöküyor ve yeniden başlatılıyor.

"WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" gibi kritik hatalar nedeniyle sistem tamamen çöküyor ve yeniden başlatılıyor. Öngörülemeyen sistem çökmeleri: Bazı kullanıcılar, herhangi bir belirgin yük durumu olmaksızın sistemlerinin zaman zaman çökmesiyle karşılaşıyor.

NVIDIA'DAN ACİL ÇÖZÜM: VBIOS VE SÜRÜCÜ GÜNCELLEMELERİ GELİYOR

Sorunun hızla yayılması üzerine Nvidia, iş ortaklarıyla birlikte bu problemin kaynağını araştırdı ve çözüm için harekete geçti. Şirket, siyah ekran ve çökme problemlerini gidermek için iki aşamalı bir güncelleme planı hazırladı:

VBIOS Güncellemesi: Nvidia, ASUS, MSI ve Colorful gibi üreticilerle iş birliği yaparak yeni bir VBIOS güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, GPU'nun güç yönetimi ve bellek saat hızlarıyla ilgili ayarlarını optimize ederek kararlılığı artırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, ASUS GPU Tweak III gibi üreticiye özel yazılımlar aracılığıyla yeni VBIOS sürümünü cihazlarına yükleyebilecek. Şu anda bazı RTX 5080 modelleri için bu güncelleme erişime açılmış durumda. GeForce Game Ready Sürücü Güncellemesi: VBIOS güncellemesini manuel olarak yükleyemeyen veya desteklenmeyen modelleri kullananlar için Nvidia, otomatik bir düzeltme içeren yeni bir GeForce Game Ready sürücüsü sunacak. Hafta sonuna kadar yayımlanması beklenen bu sürücü, siyah ekran ve çökme hatalarını gidermeye yönelik optimizasyonlar içerecek. Nvidia, bu güncellemenin manuel VBIOS güncellemesine gerek kalmadan sorunu çözeceğini vurguladı.

SORUNUN KAYNAĞI NE?

Nvidia mühendisleri, hataların GPU’nun güç yönetimi ve bellek hız aşırtma mekanizmalarından kaynaklanabileceğini belirtiyor. RTX 50 serisi ekran kartları, yeni nesil GDDR7 bellek modüllerini kullanıyor ve bazı modellerde bellek frekanslarının dinamik olarak ayarlanmasında hatalar tespit edildi. Ayrıca, bazı kullanıcıların özel hız aşırtma profilleriyle GPU’larını zorlamasının da stabilite sorunlarını artırdığı düşünülüyor.

Nvidia, sürücü ve VBIOS güncellemeleriyle bu sorunları minimize etmeyi planlarken, kullanıcılara sistemlerini güncel tutmalarını ve üretici tarafından sunulan resmi yazılımları kullanmalarını öneriyor.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Eğer RTX 50 serisi bir ekran kartı kullanıyorsanız ve yukarıda belirtilen hatalarla karşılaşıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Üreticinizin resmi yazılımını kullanarak VBIOS güncellemesi olup olmadığını kontrol edin.

Hafta sonuna kadar yayımlanacak olan GeForce Game Ready sürücüsünü Nvidia’nın resmi web sitesinden veya GeForce Experience uygulaması üzerinden indirin ve kurun.

Eğer hız aşırtma (overclock) yapıyorsanız, varsayılan ayarlara dönerek sisteminizin stabilitesini test edin.

SONUÇ: NVIDIA SORUNU ÇÖZMEK İÇİN HIZLA HAREKETE GEÇTİ

RTX 50 serisi ekran kartları, gelişmiş yapay zekâ destekli özellikleri ve yüksek performanslarıyla dikkat çekse de bu tür stabilite sorunları kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Nvidia’nın VBIOS ve sürücü güncellemeleri ile bu sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturması bekleniyor. Güncellemeler yayımlandığında, kullanıcıların performans ve stabilite testleriyle bu değişikliklerin etkisini değerlendirmeleri önemli olacak.