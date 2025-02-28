RTX 50 serisi kullanıcılarını çıldırtan siyah ekran sorunu

RTX 50 serisi ekran kartı kullanıcıları, aniden oluşan siyah ekran ve mavi ekran hataları nedeniyle büyük sorunlar yaşıyor. Nvidia, bu problemleri çözmek için VBIOS ve sürücü güncellemelerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Yeni güncellemelerin hafta sonuna kadar yayımlanması bekleniyor.
Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarında yaşanan siyah ekran ve mavi ekran hatalarını gidermek için yeni bir güncelleme yayımlayacağını duyurdu. Şirket, kullanıcılardan gelen şikâyetleri dikkate alarak VBIOS ve sürücü güncellemeleriyle sorunu çözmeyi hedefliyor.
RTX 50 serisi ekran kartları, piyasaya sürüldüğünden bu yana performans ve verimlilik açısından büyük ilgi görse de bazı kullanıcılar, sistemlerini kullanırken ciddi sorunlarla karşılaşmaya başladı. Özellikle belirli modellerde rastgele siyah ekran oluşması ve mavi ekran hataları nedeniyle sistemlerin çökmesi, kullanıcıları adeta çıldırttı. Şikâyetlere göre en yaygın karşılaşılan problemler şunlar:
Sorunun hızla yayılması üzerine Nvidia, iş ortaklarıyla birlikte bu problemin kaynağını araştırdı ve çözüm için harekete geçti. Şirket, siyah ekran ve çökme problemlerini gidermek için iki aşamalı bir güncelleme planı hazırladı:
Nvidia mühendisleri, hataların GPU’nun güç yönetimi ve bellek hız aşırtma mekanizmalarından kaynaklanabileceğini belirtiyor. RTX 50 serisi ekran kartları, yeni nesil GDDR7 bellek modüllerini kullanıyor ve bazı modellerde bellek frekanslarının dinamik olarak ayarlanmasında hatalar tespit edildi. Ayrıca, bazı kullanıcıların özel hız aşırtma profilleriyle GPU’larını zorlamasının da stabilite sorunlarını artırdığı düşünülüyor.
Nvidia, sürücü ve VBIOS güncellemeleriyle bu sorunları minimize etmeyi planlarken, kullanıcılara sistemlerini güncel tutmalarını ve üretici tarafından sunulan resmi yazılımları kullanmalarını öneriyor.
Kullanıcılar Ne Yapmalı?
Eğer RTX 50 serisi bir ekran kartı kullanıyorsanız ve yukarıda belirtilen hatalarla karşılaşıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
RTX 50 serisi ekran kartları, gelişmiş yapay zekâ destekli özellikleri ve yüksek performanslarıyla dikkat çekse de bu tür stabilite sorunları kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Nvidia’nın VBIOS ve sürücü güncellemeleri ile bu sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturması bekleniyor. Güncellemeler yayımlandığında, kullanıcıların performans ve stabilite testleriyle bu değişikliklerin etkisini değerlendirmeleri önemli olacak.