RTX 5090 Türkiye’de satışa çıktı: Fiyatı dudak uçuklattı!

31 Ocak 2025 09:09 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:12

NVIDIA’nın uzun süredir beklenen RTX 50 serisi nihayet Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni nesil RTX 5080 ve RTX 5090, gelişmiş GDDR7 bellek teknolojisi, DLSS 4 desteği ve yapay zeka destekli yükseltme teknolojileri ile üst düzey performans vaat ediyor. Ancak Türkiye’deki satış fiyatları, küresel fiyatlandırmanın oldukça üzerinde.

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TAVSİYE EDİLEN FİYATLARINDA ÜZERİNDE SATIYORLAR

Resmi olarak RTX 5090 için 92.849 TL, RTX 5080 için ise 46.679 TL başlangıç fiyatı belirlenmişti. Ancak Türkiye’de RTX 5090, 128.599 TL’den, RTX 5080 ise 55.999 TL’den satışa çıktı.

Fiyatların, döviz kuru ve stok durumu nedeniyle tavsiye edilen fiyatların %40 üzerinde olduğu görülüyor.

Önümüzdeki aylarda stokların artmasıyla fiyatların düşmesi beklenirken, şu an için RTX 50 serisine sahip olmak isteyenler için yüksek maliyet kaçınılmaz görünüyor.