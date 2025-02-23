RTX 5090 ve 5070 Ti ekran kartlarında üretim hatası: Nvidia değişim sürecini başlattı

Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları RTX 5090, RTX 5090D ve RTX 5070 Ti modellerinde üretim hatası tespit edildi! Şirketin resmi açıklamasına göre, bazı GPU'lar olması gerekenden daha az Render Output Unit (ROP) içeriyor ve bu durum grafik performansında yaklaşık %4'lük bir kayba neden olabiliyor. Peki ekran kartınızın bu hatadan etkilenip etkilenmediğini nasıl anlayabilirsiniz?

Nvidia, en yeni GeForce RTX 5090, RTX 5090D ve RTX 5070 Ti modellerinden bazılarının olması gerekenden daha az render ünitesine (ROP) sahip olduğunu açıkladı. Kartın doğrudan grafik performansını etkileyen bu hatadan muzdarip olan kullanıcılar, satın aldıkları yere başvurarak değişim talep edebilecekler.

RTX 5090 ve 5070 TI EKRAN KARTLARI, ÜRETİM HATASINA SAHİP

Nvidia yetkilileri, sorunun yalnızca sınırlı sayıda kartı etkilediğini ve performans kaybının yaklaşık yüzde 4 civarında olduğunu belirtti. Ancak bu oran "devede kulak" değil ve hiç küçümsenmemesi gerekiyor; çünkü, özellikle de kartın ham gücüne ihtiyaç duyduğunuz durumlarda yüzde 4'lük kayıp büyük bir sorun teşkil edebilir.

Üstelik bu hata, sadece tek bir markayı değil, MSI, Gigabyte, Zotac ve hatta Nvidia'nın kendi Founders Edition modellerini de kapsıyor. Peki sizin kartınızın da etkilenip etkilenmediğini anlamak için GPU'nuzu nasıl kontrol edebilir ve değişim sürecini nasıl başlatabilirsiniz?

Nvidia, hatalı GPU'lara sahip kullanıcıların ekran kartı üreticileriyle iletişime geçerek değişim talebinde bulunabileceğini açıkladı. Ancak bu sürecin nasıl işleyeceği ve ne kadar süreceği konusunda henüz net bir bilgi yok. Şirketin GeForce Global Halkla İlişkiler Direktörü Ben Berraondo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GeForce RTX 5090 / 5090D ve 5070 Ti GPU'larının yüzde 0,5'inden daha azını etkileyen nadir bir sorun tespit ettik. Bu GPU'larda belirtilenden daha az ROP (Render Output Unit) bulunuyor. Ortalama grafik performansı üzerindeki etkisi yüzde 4 olup, AI ve hesaplama iş yükleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Etkilenen tüketiciler, değiştirme işlemi için kart üreticileriyle iletişime geçebilir."

KARTINIZIN HATALI OLUP OLMADIĞINI NASIL KONTROL EDEBİLİRSİNİZ?

Eğer bir RTX 5090, RTX 5090D veya RTX 5070 Ti ekran kartına sahipseniz, hatalı bir model kullanıp kullanmadığınızı anlamak için GPU-Z yazılımını kullanabilirsiniz. Yazılımı çalıştırdıktan sonra ekran kartınızın ROP sayısını kontrol edin. RTX 5090 ve 5090D modellerinde 176 ROP olması gerekiyor. RTX 5070 Ti modelinde ise 96 ROP bulunmalı.

Eğer GPU-Z yazılımı kartınızın bu değerlerden daha düşük bir ROP sayısına sahip olduğunu gösteriyorsa, üretim hatasına sahip bir kart kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, satın aldığınız üreticiyle iletişime geçerek değişim sürecini başlatmanız gerekiyor.