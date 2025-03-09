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 | Ömer Faruk Dogan

Rusya, Dağıstan ve Çeçenistan'da Telegram'ı engelledi! İşte sebebi

Rusya'nın Dağıstan ve Çeçenistan bölgelerinde yetkililer, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimi engelledi. Mahaçkale Havalimanı'ndaki olaylarda platformun provoke edici amaçlarla kullanıldığını belirten yetkililer, vatandaşlara alternatif uygulamalara yönelmeleri çağrısında bulundu.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 16:22

Rusya'nın Dağıstan ve Çeçenistan bölgelerinde yetkililer, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişimi durdurdu. Yetkililer, platformun düşman gruplar tarafından kullanıldığına dair endişeleri gerekçe gösterdi.

TELEGRAM NEDEN ENGELLENDİ

Dağıstan Dijital Kalkınma Bakanı Yuri Gamzatov'un açıklamasına göre, alınan karar federal düzeyde onaylandı. Gamzatov, Telegram'ın çeşitli gruplarca kötü amaçlarla kullanıldığını ve Mahaçkale Havalimanı'ndaki olayların bunun en açık örneği olduğunu belirtti.

Ekim 2023'te Mahaçkale'de yaşanan olaylar sırasında yüzlerce protestocu, İsrail'den gelen bir uçağın yolcularına saldırmak amacıyla havalimanına baskın düzenlemişti. Haberlerin yayılması Telegram'daki bazı kanallar üzerinden gerçekleşmiş, saldırıyı teşvik eden paylaşımlar yapılmıştı.

Telegram

Rus programcı Pavel Durov tarafından kurulan ve genel merkezi Dubai'de bulunan Telegram Rusya, Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkelerinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Moskova yönetimi, daha önce de platformun kullanıcı verilerini paylaşmasını talep etmiş ve 2018 yılında erişimi tamamen engellemeye çalışmıştı.

Dağıstan Dijital Kalkınma Bakanı Gamzatov, Telegram’ın ilerleyen dönemde yeniden kullanılabilir hale gelebileceğini ifade etti. Ancak vatandaşlara farklı mesajlaşma uygulamalarına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Telegram nedir?
Telegram, 2013 yılında Rus programcı Pavel Durov tarafından kurulan, uçtan uca şifreleme ve gizlilik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Metin mesajları, sesli ve görüntülü aramalar, dosya paylaşımı, kanallar ve gruplar gibi özellikler sunar.
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