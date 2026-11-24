Batılı istihbarat yetkilileri, Rusya'nın yıl sonundan önce yörüngeye nükleer silah taşıyan uydu fırlatabileceğinden endişe duyuyor. Alman kamu yayıncıları NDR ve WDR ile Münih merkezli Süddeutsche Zeitung gazetesinin pazartesi günü yayımladığı habere göre, Rusya’nın kitle imha silahı geliştirme programı daha önce tahmin edilenden çok daha ileri bir aşamaya ulaştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri ve Federal İstihbarat Servisi'nin de aralarında bulunduğu Batılı istihbarat kurumları, Moskova’nın silahı yıl bitmeden uzaya konuşlandırmaya hazırlandığını değerlendiriyor. Çok sayıda NATO ülkesinin konuya ilişkin istihbarat bulgularını birbirleriyle paylaştığı belirtiliyor.

SPUTNİK-S UYDUSU YILLARDIR MOSKOVA YAKINLARINDA BEKLETİLİYOR

Alman medyasının aktardığına göre "Sputnik-S" adı verilen nükleer silahlı uydu, yıllardır Moskova çevresindeki bir tesiste depolanıyor. Alman Uzay Komutanlığı, uydunun aralık ayı gibi erken bir tarihte fırlatılabileceğini öngörüyor.

Yörüngeye yerleştirildikten sonra aylarca hatta yıllarca beklemede kalabilen nükleer silah, Rus ordusunun komutuyla patlatılmaya hazır hale geliyor. Alçak Dünya yörüngesinde gerçekleşecek bir nükleer patlama; Starshield ve Starlink gibi askeri ve ticari iletişim ağları dahil binlerce uyduyu doğrudan tehdit ediyor.

Batılı askeri gözetleme uydularının yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu gibi insanlı uzay uçuşu platformları da ciddi risk altında bulunuyor. Üstelik yörüngedeki nükleer patlama hedef ayrımı gözetmediği için Rusya’nın kendi uzay araçlarını ve Çin’e ait uyduları da devre dışı bırakabilir.

KREMLİN İDDİALARI REDDETTİ, ALMANYA’DAN SERT TEPKİ GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, Alman medyasındaki haberleri ciddiye almadıklarını ifade etti. Peskov, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"'İddiaya göre' ve 'muhtemelen' gibi ifadelerin sayısı (iddiaların adı açıklanmayan bazı kaynaklara dayandırılması gerçeğinden bahsetmiyorum bile) göz önüne alındığında, bu haberler ciddiye alınmaya pek değmez."

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında olası fırlatmanın zamanlamasına değinmekten kaçınırken, tehlikenin boyutuna dikkat çekti:

"Rusya’nın uzayı nükleer silahlarla donatmayı planladığı haberi yeni değil ancak bilinenlerin eski olması gerçeği daha az şok edici kılmıyor. Yaşananlar, Rusya’nın gerilimi ne ölçüde tırmandırmaya hazır olduğunu gösteriyor."

1967 DIŞ UZAY ANTLAŞMASI İHLAL EDİLECEK

Rusya’nın nükleer silahlı uyduyu uzaya göndermesi halinde, uzayda kitle imha silahlarının konuşlandırılmasını yasaklayan 1967 Dış Uzay Antlaşması açıkça ihlal edilmiş olacak. Anlaşmaya taraf olan Rusya, 2024 yılında uzayda kitle imha silahı yasağını yeniden teyit etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etmişti.

ABD'li kongre üyeleri, hükümet istihbaratına dayanarak Rusya’nın uzay tabanlı nükleer silah hedefini ilk kez 2024 yılının başlarında kamuoyuna açıklamıştı. ABD'li yetkililer o dönemde Rusya'nın radyasyonun uzay donanımları üzerindeki etkilerini ölçmek ve gelecekteki nükleer silahlı araca zemin hazırlamak amacıyla 2022'de test uydusu fırlattığını, ancak henüz yörüngeye nükleer silah yerleştirmediğini bildirmişti.