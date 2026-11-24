Kolombiya'nın Villavicencio kentinde, RCN haber sitesine göre, yetkililer, Meta bölge yönetiminin Valilik binası önünde bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.

21 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda 5'i güvenlik görevlisi olmak üzere 21 kişinin yaralandığını aktaran yetkililer, bölge yönetimine ait bina ile çevredeki yapılarda ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

CAN KAYBI YOK

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini kaydetti.

Espriella, saldırının sorumlularının adalet önüne çıkarılması için güvenlik güçlerinin tüm imkanlarının seferber edileceğini ifade etti.

YENİ SALDIRILARI ÖNLEMEK İÇİN ÖNLEM

Meta Valisi Rafaela Cortes de ordu ve polisle koordinasyon halinde acil durum ve güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, önceliklerinin yeni saldırıları önlemek, halkın güvenliğini sağlamak ve olayı aydınlatmak olduğunu söyledi.