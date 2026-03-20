Sakarya'daki yerli hızlı tren fabrikasında sona doğru: İnşaatın yarısı tamamlandı

Sakarya'da inşa edilen Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında 4,5 ayda yüzde 55'lik tamamlanma oranına ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, tesiste 225 kilometre hıza ulaşabilen yerli trenler üretilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'da inşası süren Türkiye'nin ilk yerli hızlı tren fabrikasında çok kısa sürede yüzde 55 ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tesis Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde yapılıyor. Ve enerjisini güneşten alarak karbon ayak izini düşürecek.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde yapımı devam eden hızlı tren fabrikasında çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ öncülüğünde hızlı trenlerini üretebileceğini kaydetti.

HIZLI TREN FABRİKASINDA SON DURUM

Uraloğlu, artık hızlı trenlerin fabrikalarını inşa edebilen, teknolojisini geliştiren, üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten, tren setlerini üreten ve test eden bir Türkiye olduğunu vurguladı.

Fabrika çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"4,5 ayda, 18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak fabrikayı hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz. Fabrikanın tamamlanmasıyla, 225 kilometre hıza sahip Türkiye'nin ilk hızlı treni başta olmak üzere raylı sistemler alanındaki nice yerli ve milli hızlı tren bu tesiste hayat bulacak. Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli tren üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacak."

Uraloğlu, fabrikanın, hızlı tren üretiminde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten alacağına işaret ederek, "Kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Raylı sistemlerde yerliliği artırırken çevreye duyarlı bir üretim anlayışını da esas alacağız. Tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkanlarımızla üreteceğiz." ifadesini kullandı.

