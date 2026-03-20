Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Steam İlkbahar İndirimleri başladı: Oyun fiyatlarında yüzde 95'e varan indirimler

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her yıl sabırsızlıkla beklenen İlkbahar İndirimleri kampanyasını resmen başlattı. Yüzlerce popüler oyunda yüzde 95'e varan devasa fiyat düşüşleri yaşanıyor. İşte indirime giren oyunlar...

Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 13:56

Oyun dünyasının kalbi şu sıralar üzerinde atıyor. Milyonlarca oyuncunun uzun zamandır yolunu gözlediği İlkbahar İndirimleri nihayet start aldı. Platformda yer alan yüzlerce farklı yapım indirime girdi. Kampanya kapsamında dev bütçeli AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor.

Steam İlkbahar İndirimleri başladı: Oyun fiyatlarında yüzde 95'e varan indirimler

HABERİN ÖZETİ

Steam İlkbahar İndirimleri başladı: Oyun fiyatlarında yüzde 95'e varan indirimler

Steam İlkbahar İndirimleri başladı ve 26 Mart'a kadar yüzlerce popüler oyunda büyük indirimler sunuyor.
Steam İlkbahar İndirimleri resmi olarak başladı.
İndirim kampanyası 26 Mart tarihine kadar devam edecek.
Dev bütçeli AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar geniş bir yelpazede yüzlerce oyun indirime girdi.
Metro: Last Light Redux gibi oyunlarda yüzde 95'e varan yüksek indirimler dikkat çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Steam İlkbahar İndirimleri 26 Mart tarihine kadar devam edecek. Oyuncular, belirtilen tarihe kadar kütüphanelerini uygun fiyatlı oyunlarla doldurma şansına sahip. Cüzdanları rahatlatacak dev kampanya dahilinde aksiyondan spora, stratejiden rol yapma oyunlarına kadar pek çok kategoride fiyatlar düştü.

Steam İlkbahar İndirimleri başladı: Oyun fiyatlarında yüzde 95'e varan indirimler

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİ KAPSAMINDA ÖNE ÇIKAN FIRSATLAR

Kampanyanın yıldızları arasında yüzde 90 ve üzeri fiyat düşüşleri dikkatlerden kaçmadı. Metro: Last Light Redux, 14.99 dolardan 0.74 dolara gerileyerek adeta bedava denilebilecek bir fiyata satılıyor.

İşte kütüphanenize ekleyebileceğiniz indirimli oyunların tam listesi:

  • Cyberpunk 2077: 44,99 dolar yerine yüzde 65 indirimle 15.74 dolar.
  • Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ: 59.99 dolardan yüzde 40 düşüşle 35.99 dolar.
  • The Witcher 3: Wild Hunt: 29.99 dolar etiketinden yüzde 80 kayıpla 5.99 dolara indi.
  • Clair Obscur: Expedition 33: 34.99 dolarlık fiyatta yüzde 20 oranında kesinti yapıldı, yeni fiyat 27.99 dolar.
  • Dead by Daylight: 14.99 dolardan yüzde 60 indirimle 5.99 dolara geriledi.
  • Hades II: Yüzde 25 indirim gören yapım, 14.99 dolardan 11.24 dolara düştü.
  • Valheim: 13.19 dolarlık fiyat üzerinden yüzde 50 kesintiyle 6.59 dolardan satılıyor.
  • Diablo IV: 49.99 dolar yerine yüzde 40 indirimle 29.99 dolar.
  • Kingdom Come: Deliverance II: Yüzde 50 indirimle 44.99 dolardan 22.49 dolara geriledi.
  • Sons Of The Forest: Normal fiyatı 14.99 dolar olan yapım yüzde 70 oranında dev indirimle 4.49 dolardan alıcı buluyor.
  • Forza Horizon 5: 32.78 dolardan yüzde 50 düşüşle 16.39 dolara indi.
  • EA SPORTS FC 26: 69.99 dolar yerine yüzde 70 dev indirimle sadece 20.99 dolar.
  • Baldur's Gate 3: 34.99 dolarlık fiyatta yüzde 25 kesinti yapıldı, yeni tutar 26.24 dolar.
  • ARC Raiders: Yüzde 20 indirim gören oyun, 39.99 dolardan 31.99 dolara düştü.
  • Tom Clancy’s The Division 2: 23.99 dolarlık etiket üzerinden yüzde 90 dev kesintiyle 2.39 dolardan alıcı bekliyor.
  • Dying Light: 18.00 dolar yerine yüzde 90 indirimle 1.80 dolar.
  • Metro: Last Light Redux: Yüzde 95 gibi inanılmaz bir oranla 14.99 dolardan 0.74 dolara geriledi.
  • Chivalry 2: Normal fiyatı 39.99 dolar olan oyun yüzde 90 indirimle 3.99 dolardan satılıyor.
  • STAR WARS Jedi: Survivor: 69.99 dolardan yüzde 90 düşüşle 6.99 dolara indi.
