Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Veri merkezlerinde yeni nöbetçi: Dört ayaklı robotlar

Veri merkezlerinde güvenlik ve teknik denetim artık yalnızca insanlara emanet değil. Dört ayaklı robotlar, sıcaklık değişiminden su sızıntısına kadar pek çok riski anbean takip ederek tesislerin kesintisiz çalışmasına katkı sağlıyor.

Veri merkezlerinde yeni nöbetçi: Dört ayaklı robotlar
Serhat Yıldız
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 11:27
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 11:27

Yapay zekâya yönelik talep büyüdükçe veri merkezlerinin yükü de artıyor. Bu büyüme, tesislerde ve teknik denetimi daha da kritik hale getirmiş durumda. İşte tam bu noktada dört ayaklı devreye giriyor. Sunucu odalarından tesis çevresine kadar geniş bir alanda görev yapan bu robotlar, olası tehditleri izliyor, teknik aksaklıkların izini sürüyor ve personeli erkenden uyarıyor.

ROBOTLAR SAHADA

Modern veri merkezlerinde artık sessiz ama sürekli çalışan yeni bir ekip var. Bu robotlar sıcaklık değişimlerini takip ediyor, sıvı sızıntılarını tespit ediyor, anormal sesleri algılıyor ve güvenlik açısından şüpheli durumları raporluyor. İnsan gücünün tek başına aynı yoğunlukta ve aralıksız biçimde sürdürmesinin zor olduğu bu denetim süreci, robotik sistemlerle daha yönetilebilir hale geliyor. Boston Dynamics’in geliştirdiği Spot da bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri. Orta boy bir köpek büyüklüğündeki robot, engebeli alanlarda yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyor ve sıcak, soğuk ya da tozlu ortamlarda çalışmayı sürdürebiliyor. Üstelik yorulmuyor. Termal sensörler, su algılama sistemleri ve anormal ses tespit mekanizmalarıyla donatılan Spot, güvenlik devriyesinden iç mekân denetimine kadar farklı görevlerde kullanılabiliyor. Bu robotun fiyatı 175.000 ile 300.000 dolar arasında değişiyor. Buna karşın yatırımın yaklaşık 18 ay içinde kendini karşılayabildiği belirtiliyor.

DIŞ ÇEVREDE VİSİON 60 ÖNE ÇIKIYOR

Ghost Robotics’in Vision 60 modeli ise daha çok veri merkezlerinin dış çevre güvenliğinde öne çıkıyor. Yüksek hareket kabiliyetine sahip olan robot, güvenlik ekiplerine sürekli video akışı sağlıyor. Tek seferlik maliyeti ise 165.000 dolardan başlıyor. Şirket, Vision 60’ın insan güvenlik personelinin yerini tamamen alması için değil, onların erişimini ve etkinliğini artırmak için geliştirildiğini vurguluyor. Yani amaç, insanı sistemin dışına itmek değil; kapsama alanını genişletmek.

MALİYET AVANTAJI VE KESİNTİSİZ DENETİM

Bir insan güvenlik görevlisinin yıllık maliyeti yaklaşık 150.000 dolar seviyesindeyken, robotlar maaş almıyor; yalnızca enerji tüketiyor. Bu da özellikle büyük ölçekli tesislerde dikkat çekici bir maliyet avantajı yaratıyor. Bir başka önemli fark da kapsama alanında ortaya çıkıyor. Sabit güvenlik altyapısı belli noktalarla sınırlı kalırken, robotlar koridorlar, çatılar ve açık alanlar gibi geniş bölgelerde sürekli devriye atabiliyor. Spot, tek bir şarjla birkaç kilometre yol alabiliyor ve önceden tanımlanmış rotalarda otomatik denetim gerçekleştirebiliyor. Sert hava koşulları da bu sistemleri kolay kolay durdurmuyor.

VERİ MERKEZLERİNDE ERKEN UYARI SİSTEMİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Robotların sahadaki katkısı yalnızca güvenlikle sınırlı değil. Teknik ekipler için de ciddi bir destek sunuyorlar. Utah’taki Novva Data Centers, West Jordan’da bulunan 1,5 milyon metrekarelik amiral gemisi tesisinde Spot robotlarını kullanıyor. Bu robotlar çevresel verileri topluyor, ekipmanları kontrol ediyor ve tespit ettikleri sıra dışı durumları personele iletiyor. Özellikle termal görüntüleme burada kritik rol oynuyor. Güç birimlerinde oluşabilecek aşırı ısınma ya da soğutma sistemlerinde başlayabilecek arızalar, robotlar sayesinde erkenden fark edilebiliyor. Bu da olası büyük kesintilerin önüne geçilmesi açısından hayli önemli.

