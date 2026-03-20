Askerin spor uygulaması Fransa'nın başını belaya soktu! İran'a giden uçak gemisinin yeri tespit edildi

Fransız Le Monde gazetesi, Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinin konumunun, bir askerin kullandığı Strava uygulaması üzerinden ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre gemide görevli ve “Arthur” kod adını kullanan asker, yaptığı egzersizleri uygulamaya kaydederek verilerin herkese açık şekilde paylaşılmasına neden oldu.

Bu paylaşımlar sayesinde İran yönüne ilerleyen uçak gemisinin konumu net biçimde tespit edilirken, geminin Kıbrıs’ın kuzeyinde, Türkiye kıyılarına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunduğu belirlendi.

"MEVCUT DÜZENLEMELERE AYKIRI"

Haberde, geminin bölgeye gönderildiğinin kamuya açıklanmasına rağmen tam yerinin internet üzerinden paylaşılmasının ciddi bir güvenlik açığı olduğuna işaret edildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin Le Monde'a yaptığı açıklamada, Strava üzerinden veri paylaşılmasının "mevcuz düzenlemelere aykırı" olduğunu ve gerekli adımların atılacağını belirtti.

Haberde, Le Monde'un daha önce de "Strava" üzerindeki güvenlik açıklarına dikkati çektiği ancak buna rağmen hataların giderilmediği vurgulandı.