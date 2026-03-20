Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Askerin spor uygulaması Fransa'nın başını belaya soktu! İran'a giden uçak gemisinin yeri tespit edildi

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un konumu askeri personelin Strava uygulamasından sızdı. Geminin İran'a doğru ilerleyişi ve Kıbrıs açıklarındaki yerinin tespit edilmesi ciddi güvenlik açığı oluşturdu. Fransa Genelkurmay Başkanlığı düzenlemelere aykırı olduğunu belirterek gerekli adımların atılacağını belirtti.

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 10:27

Fransız Le Monde gazetesi, Fransız donanmasına ait uçak gemisinin konumunun, bir askerin kullandığı Strava uygulaması üzerinden ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre gemide görevli ve “Arthur” kod adını kullanan asker, yaptığı egzersizleri uygulamaya kaydederek verilerin herkese açık şekilde paylaşılmasına neden oldu.

Bu paylaşımlar sayesinde İran yönüne ilerleyen uçak gemisinin konumu net biçimde tespit edilirken, geminin Kıbrıs’ın kuzeyinde, Türkiye kıyılarına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunduğu belirlendi.

"MEVCUT DÜZENLEMELERE AYKIRI"

Haberde, geminin bölgeye gönderildiğinin kamuya açıklanmasına rağmen tam yerinin internet üzerinden paylaşılmasının ciddi bir olduğuna işaret edildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı konuya ilişkin Le Monde'a yaptığı açıklamada, Strava üzerinden veri paylaşılmasının "mevcuz düzenlemelere aykırı" olduğunu ve gerekli adımların atılacağını belirtti.

Haberde, Le Monde'un daha önce de "Strava" üzerindeki güvenlik açıklarına dikkati çektiği ancak buna rağmen hataların giderilmediği vurgulandı.

