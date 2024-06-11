Samsung, Apple'ın yeni güncellemesini eleştirdi: Bizde 14 yıldır var!

11 Haziran 2024 09:14 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:14

Apple, WWDC'de iOS 18 ile birlikte iPhone kullanıcılarına ana ekrandaki uygulamaları istedikleri yere yerleştirme özelliği sunduğunu açıkladı. Samsung ise bu özelliğin kendi telefonlarında 2010 yılından beri mevcut olduğunu belirterek Apple'ı eleştirdi.

"BİZDE 14 YILDIR VAR"

Samsung Mobile ABD, X hesabından yaptığı açıklamada, aynı özelliği kendi akıllı telefonlarında 2010 yılından beri sunduğunu ifade etti. "2010’danbu yana uygulama simgelerimi istediğim yere taşıyorum. Bu hoş değil mi?" diye yazdı.

Apple, dün geliştirici konferansı WWDC'de iPhone'dan iPad'e, Apple Watch'tan Mac'e, Siri'den Safari'ye kadar bütün uygulamalarına ve cihazlarına gelen yeni özellikleri açıkladı.

IPAD PRO REKLAMIYLA DALGA GEÇMİŞTİ

Daha önce Samsung, Apple'ın plak çalarlardan piyanoya, oyunlardan heykellere kadar birçok ürünün pres makinesiyle ezildiği bir iPad Pro reklamını da eleştirmişti.

Söz konusu reklamda Apple, M4 çipli yeni iPad Pro'nun yeteneklerini öne çıkarmak istese de insanlar, bu tarz kültürel açıdan önemli olan ürünlerin parçalanmasını "Apple'ın sanata olan saygısızlığı" olarak nitelendirerek reklama tepki gösterdi.

Güney Koreli şirket, Apple'ın bu videosuna karşılık yayınladığı reklamda, üreticiliği hiçbir zaman ezdirmeyeceğini ima etti.