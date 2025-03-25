Samsung CEO'su Han Jong-hee hayatını kaybetti! Şirketin yeni patronu belli oldu

Samsung'un tepe yöneticisi olan 63 yaşındaki Han Jong-hee hayatını kaybetti. Şirketin geleceği ise artık tek bir isme emanet edildi. Peki dev teknoloji şirketini sarsan bu ölümün sebebi ne?

Samsung Eş CEO'su Han Jong-hee, hayatını kaybetti. 63 yaşındaki üst düzey yönetici, bu hafta düzenlenmesi planlanan bir yapay zeka etkinliğinde konuşma yapacaktı. Ölüm nedeni ise şirket tarafından daha sonra yapılan açıklamayla netlik kazandı.

2022 yılında Samsung'un CEO'luğuna atanan Han, aynı zamanda şirketin tüketici elektroniği ve mobil cihazlar birimlerinin de başındaydı. Güney Kore'nin en büyük şirketlerinden biri olan Samsung'da önemli görevler üstlenen Han'ın vefatından sonra şirketin hisseleri yüzde 0,5 değer kaybetti.

JUN YOUNG-HYUN SAMSUNG'UN TEK CEO'SU OLDU

Geçtiğimiz hafta düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında Samsung'un eş CEO'luğuna atanan Jun Young-hyun, artık şirketin tek CEO'su olarak görev yapacak. Jun, 2024 yılından bu yana Samsung'un küresel yapay zeka çip pazarında SK Hynix ve TSMC gibi rakiplerinin gerisinde kalan Yarı İletken Birimi'nin başındaydı.

HAN JONG-HEE NEDEN ÖLDÜ?

Samsung yaptığı açıklama ile Han Jong-hee'nin hafta sonu geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.