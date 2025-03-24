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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung One UI 7 ile getireceği 4 yeni özelliği tanıttı! Şimdiye kadar az bilinen özellik ortaya çıktı

Samsung yayınladığı yeni videoda One UI 7 ile getireceği yapay zeka destekli yeni özellikleri tanıttı. Şimdiye kadar gizli kalan bir özellik ise kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek türden. İşte detaylar.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 14:53

Samsung, 7 Nisan itibarıyla One UI 7 güncellemesini destekleyen akıllı telefonlarında kullanıma sunmaya başlayacak. Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 ve Galaxy S24 serisi başta olmak üzere birçok model, yeni arayüzle birlikte çok daha akıllı hale geliyor. Şirket "Gerçek yapay zeka dostu" başlığıyla yayınladığı tanıtım videosunda, yeni arayüzün sunacağı 4 büyük yeniliği açıkladı.

1) NOW BAR

Now Bar özelliği, kilit ekranını adeta bir kontrol merkezine çeviriyor. Müzik kontrolleri, canlı bildirimler, modlar ve rutinler gibi işlevlere tek bakışta erişim sağlıyor. Üstelik sadece amiral gemisi modellerle sınırlı kalmayıp, giriş ve orta segmentteki Galaxy cihazlarda da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

2) NOW BRIEF

Now Brief özelliği, gün boyunca değişen içerikleri analiz ederek kullanıcının ilgi alanlarına uygun kişiselleştirilmiş özetler sunuyor. Ancak yalnızca Galaxy S25 serisinde kullanılabileceği söyleniyor.

3) YAN DÜĞMEYE GEMINI ENTEGRASYONU

Galaxy S25 ile birlikte, telefonun yan tuşu üzerinden Gemini yapay zekaya hızlı erişim sağlanabiliyordu. Samsung'un söz konusu özelliği Galaxy S24 gibi önceki modellere de genişletmesi bekleniyor.

4) DOĞAL DİL İLE ARAMA

Şimdiye kadar pek konuşulmayan ancak Samsung'un yeni videosunda dikkat çektiği bir özellik daha var: Doğal dilde arama. One UI 7 güncellemesi ile birlikte gelen yenilik sayesinde, kullanıcılar yalnızca konuşarak cihaz içinde istedikleri ayarı veya fotoğrafı bulabilecek. Örneğin geçmişte çekilmiş ama hatırlaması zor olan bir fotoğrafı tarif ederek saniyeler içinde ekrana getirmek mümkün.

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Sıkça Sorulan Sorular

One UI 7 güncellemesi ne zaman gelecek?
One UI 7 güncellemesi 7 Nisan'dan itibaren Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri için yayınlanmaya başlayacak.
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#Teknoloji
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