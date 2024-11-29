Samsung, çok ilginç bir tablet geliştiriyor: Ekranı kendiliğinden büyüyecek!

29 Kasım 2024 15:52 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:52

Samsung, genişletilebilir ekranlı bir tablet için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne patent başvurusu yaptı. Cihaz, motorlu bir mekanizma sayesinde ekranını her iki yandan genişleterek daha büyük bir görüntüleme alanı sunabiliyor. İşte ilginç tabletin görüntüleri.

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Samsung, katlanabilir oyun cihazları için yeni bir patent bulgusunun ardından, tablet segmentinde de yenilikler yapmak için kolları sıvadı. 91Mobiles, Güney Koreli şirketin genişletilebilir ekranlı bir tablet için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne patent başvurusu yaptığını tespit etti. Daha önce Samsung, genişletilebilir/katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar için de patent başvurusunda bulunmuştu.

GENİŞLETİLEBİLİR EKRANLI SAMSUNG TABLET HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Samsung Display Co. tarafından yapılan patent başvurusu, 26 Kasım 2024 tarihinde kaydedildi. Dışarıdan bakıldığında Samsung tableti ön kısmında büyük dikdörtgen bir ekrana sahip sıradan bir cihaz gibi görünüyor. Ancak piyasadaki son tablet modellerine kıyasla oldukça kalın bir yapıya sahip olduğu da gözden kaçmıyor.

Bu tableti diğerlerinden ayıran özellik ise; ekranın, altına yerleştirilen bir motorla her iki yandan (sağ ve sol) genişleyerek daha büyük bir görüntüleme alanı sunması. Panelin bazı görevler sırasında otomatik olarak genişletilebileceği ve ek ekran alanına ihtiyaç olmadığında tekrar eski haline döneceği düşünülüyor.

Patent başvurusundaki belgeler ve ekli görsellerde, tabletin genişletilmiş ve genişletilmemiş formlarındaki boyutları tam olarak yazılmamış. Ancak patentten alınan şemalar, cihazın farklı açılardan görüntülerini gösteriyor. Bu şemalarda ekranın sağ ve sol tarafından genişlediği hali de yer alıyor. Görsellerden birinde, tabletin alt kısmında şarj için bir USB Type-C portu bulunacağı da belirtiliyor.

Öte yandan Samsung'un genişleyebilir ekranlı tabletin patentini kaydetmiş olması, bu cihazın yakın gelecekte piyasaya sürüleceği anlamına tabii ki de gelmiyor. Bu proje şu anlık sadece geliştirme aşamasında ve tüketicilere hiç ulaşmama ihtimali de var.