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 | Ömer Faruk Dogan

Samsung Galaxy S25 satış rakamları ortaya çıktı: O model zirveye yerleşti

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi, teknoloji dünyasında fırtına gibi esti. Serinin en çok ilgi gören modeli ise beklentileri aşarak S25 Ultra modeli oldu. İşte Galaxy S25 serisinin satış rakamları.

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Samsung Galaxy S25 satış rakamları ortaya çıktı: O model zirveye yerleşti
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 09:29

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 serisi, şubat ayı verilerine göre, ilk ayında satış rekorları kırarak selefi Galaxy S24 serisinin üç katı satış rakamına ulaştı.

Hana Securities'in verilerine dayandırılan bilgilere göre, Galaxy S25 serisi ilk ayında 4,56 milyon adet satıldı. Bu rakam, aynı dönemde 1,42 milyon adet satan Galaxy S24 serisini geride bıraktı. Ancak ön sipariş satışlarının da verilere dahil edildiği bildirildi.

Dikkat çeken bir diğer nokta, ön sipariş döneminin ardından günlük satışlarda yaşanan değişim oldu. Verilere göre, Galaxy S24 serisi günlük 240 bin adet satış rakamına ulaşırken, Galaxy S25 serisi günlük 180 bin adet satış yaptı.

GALAXY S25 ULTRA ZİRVEDE

Serinin en çok tercih edilen modeli ise beklendiği gibi Galaxy S25 Ultra oldu. Ultra model, toplamda 2,55 milyon adet satışla liderliği göğüslerken, Galaxy S25 temel model 1,17 milyon adet, S25 Plus ise 840 bin adet satış rakamına ulaştı.

Teknoloji devinin genel satış performansına da değinelim. Samsung, şubat ayında toplamda 19,03 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 3'lük bir düşüş anlamına gelse de, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15'lik bir artış kaydedildi.

HEDEF 37 MİLYON ADET SATIŞ

Samsung 2025 yılı boyunca 37 milyon adet Galaxy S25 serisi üretmeyi ve satmayı planlıyor. Hedef, Galaxy S25'in, S24'ün 2024 yılındaki satış rakamını 2 milyon adetle geçmesi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Galaxy S25 serisinde hangi modeller bulunuyor?
Galaxy S25 serisi, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. Her model farklı özellikler ve fiyat seçenekleri sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap ediyor.
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#Teknoloji
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