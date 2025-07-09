Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 tanıtıldı! İşte tüm özellikler ve Türkiye fiyatları
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yeni nesil katlanabilir telefonlarını resmi olarak tanıttı. Teknoloji meraklılarının gözdesi olan etkinlikte, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modelleri tüm detaylarıyla sahneye çıktı. İşte Z Fold 7 ve Z Flip 7 teknik özellikleri ve fiyat bilgileri...
Samsung, 2025 yazının en çok merak edilen teknoloji etkinliği olan Galaxy Unpacked kapsamında yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıttı. Etkinliğin yıldızları hiç şüphesiz Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modelleri oldu. İşte Z Fold 7 ve Z Flip 7 teknik özellikleri ve fiyat bilgileri...
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 7 NELER SUNUYOR?
The Verge sitesinin haberine göre, Galaxy Z Flip 7, önceki modele kıyasla daha ince bir gövdeyle geliyor. Katlandığında yalnızca 13.7 mm, açıldığında ise 6.5 mm kalınlığa sahip olan telefon, sadece 188 gram ağırlığında. Bu sayede günlük kullanımda taşınabilir ve pratik hale gelmiş oluyor diyebiliriz.
Cihazın dış kısmında yer alan 4.1 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Tam açıldığında ise kullanıcıları 6.9 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük ve Dynamic AMOLED 2X teknolojisiyle donatılmış bir ekran karşılıyor. 1-120 Hz adaptif yenileme hızı sayesinde ekran, içeriğe göre yenileme hızını otomatik ayarlayabiliyor.
Gücünü Samsung'un en yeni işlemcisi olan Exynos 2500'ten alan Galaxy Z Flip 7, 12 GB RAM ile desteklenirken, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Flip 7'nin kompakt yapısına rağmen içerisinde 4.300 mAh kapasiteli çift hücreli batarya bulunuyor. 25W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz, yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarja ulaşabiliyor.
Kablosuz şarj desteği de mevcut.
GALAXY Z FLIP 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İkincil ekran: 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit
Ana ekran: 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+
İşlemci: Samsung Exynos 2500
Depolama ve bellek: 256 / 512 GB
Kamera: 50 Megapiksel ana kamera OIS, f/1.8 + 12 Megapiksel ultra geniş açı, f/2.2