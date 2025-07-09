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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 tanıtıldı! İşte tüm özellikler ve Türkiye fiyatları

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yeni nesil katlanabilir telefonlarını resmi olarak tanıttı. Teknoloji meraklılarının gözdesi olan etkinlikte, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modelleri tüm detaylarıyla sahneye çıktı. İşte Z Fold 7 ve Z Flip 7 teknik özellikleri ve fiyat bilgileri...

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 17:42

, 2025 yazının en çok merak edilen etkinliği olan Galaxy Unpacked kapsamında yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıttı. Etkinliğin yıldızları hiç şüphesiz Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modelleri oldu. İşte Z Fold 7 ve Z Flip 7 teknik özellikleri ve fiyat bilgileri...

Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 tanıtıldı! İşte tüm özellikler ve Türkiye fiyatları

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 7 NELER SUNUYOR?

The Verge sitesinin haberine göre, Galaxy Z Flip 7, önceki modele kıyasla daha ince bir gövdeyle geliyor. Katlandığında yalnızca 13.7 mm, açıldığında ise 6.5 mm kalınlığa sahip olan telefon, sadece 188 gram ağırlığında. Bu sayede günlük kullanımda taşınabilir ve pratik hale gelmiş oluyor diyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 tanıtıldı! İşte tüm özellikler ve Türkiye fiyatları

Cihazın dış kısmında yer alan 4.1 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Tam açıldığında ise kullanıcıları 6.9 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük ve Dynamic AMOLED 2X teknolojisiyle donatılmış bir ekran karşılıyor. 1-120 Hz adaptif yenileme hızı sayesinde ekran, içeriğe göre yenileme hızını otomatik ayarlayabiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 tanıtıldı! İşte tüm özellikler ve Türkiye fiyatları

Gücünü Samsung'un en yeni işlemcisi olan Exynos 2500'ten alan Galaxy Z Flip 7, 12 GB RAM ile desteklenirken, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Flip 7'nin kompakt yapısına rağmen içerisinde 4.300 mAh kapasiteli çift hücreli batarya bulunuyor. 25W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz, yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarja ulaşabiliyor.

Kablosuz şarj desteği de mevcut.

GALAXY Z FLIP 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • İkincil ekran: 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit
  • Ana ekran: 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz, HDR10+
  • İşlemci: Samsung Exynos 2500
  • Depolama ve bellek: 256 / 512 GB
  • Kamera: 50 Megapiksel ana kamera OIS, f/1.8 + 12 Megapiksel ultra geniş açı, f/2.2
  • Selfie kamera: 10 Megapiksel, f/2.2
  • Batarya: 4.300 mAh, 25W kablolu, kablosuz şarj
  • Boyut: 13.7 mm (katlı), 6.5 mm (açık)
  • Diğer: NFC, parmak izi sensörü (yan tarafta), IP48, Bluetooth, 5G, Wi-Fi
  • İşletim sistemi: Android 16, One UI 8
  • Yapay zeka: Gemini, Circle to Search, Live Translate, Note Assist, Call Assist, Writing Assist, Photo Assist ve dahası...

GALAX Z FLIP 7 FİYATI

  • Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 256GB: 66 bin 999 TL
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 12GB + 512GB: 74 bin 999 TL

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Dış ekran: 6.5 inç, HD+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
  • İç ekran: 8 inç, QXGA+, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x
  • İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
  • Depolama ve bellek: 256GB, 512GB, 1TB, 12GB, 16GB RAM
  • Arka kamera: 200 Megapiksel (geniş) + 12 Megapiksel (ultra geniş) + 10 Megapiksel (telefoto)
  • Ön kamera: 10 Megapiksel (ana ekran) + 10 Megapiksel (kapak ekranı)
  • Batarya: 4400 mAh
  • Boyut ve ağırlık: 8.9mm (katlı), 4.2mm (açık), 215 g
  • Dayanıklılık: Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Gelişmiş Armor Alüminyum, Armor FlexHinge, IP48
Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 tanıtıldı! İşte tüm özellikler ve Türkiye fiyatları

GALAXY Z FOLD 7 FİYATI

  • Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 256GB: 101 bin 999 TL
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 12GB + 512GB: 107 bin 999TL
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 16GB + 1TB: 117 bin 999 TL
Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 tanıtıldı! İşte tüm özellikler ve Türkiye fiyatları
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Sıkça Sorulan Sorular

Galaxy Z Fold 7 hangi kullanıcılar için uygun?
Z Fold 7, özellikle çoklu görev yapan profesyonel kullanıcılar ve büyük ekran deneyiminden vazgeçemeyen kullanıcılar için ideal.
ETİKETLER
#Teknoloji
#katlanabilir telefon
#samsung
#Galaxy Z Flip 7
#Galaxy Z Fold 7
#Yeni Nesil
#Teknoloji
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