Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı hesaplandı: İşte 3 parçalı telefonun maliyeti

Uzun süredir teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden ve merakla beklenen Samsung'un üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, nihayet resmiyet kazandı. Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı da hesaplandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 11:36

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri arasında, ilk olarak içeriye doğru katlanan tasarım dikkati çekiyor. Akıllı telefon, ena ekranı korumak adına iki tarafın birbiri üzerine kapanması mantığıyla çalışıyor. Kullanıcıların cihazı yanlış katlaması durumunda devreye giren çeşitli ekran uyarıları ve titreşim geri bildirimleri de sisteme eklenmiş durumda.

SamMobile sitesinin haberine göre, söz konusu model en ince noktasında yalnızca 3,9 mm kalınlığa sahip. İç kısmında 120Hz adaptif yenileme hızı ve 1.600 nit tepe parlaklığı sunan 10 inçlik Dinamik AMOLED 2X QXGA+ panel yer alıyor. Kapak tarafında ise yine aynı yenileme hızını destekleyen, 2 bin 600 nit parlaklığa ulaşabilen 6,5 inçlik FHD+ bir ekran bulunuyor.

Samsung Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı hesaplandı: İşte 3 parçalı telefonun maliyeti

SAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z TriFold modelinin asıl yıldızı ise şüphesiz iç ekranı. Panel tamamen açıldığında, üç adet 6,5 inçlik akıllı telefona eşdeğer bir ekran alanı sağlıyor. Kullanıcılar böylelikle üç farklı uygulamayı yan yana açabiliyor ve çoklu pencere modunda pencereleri diledikleri gibi yeniden boyutlandırabiliyor.

tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy Z TriFold, bağımsız Samsung DeX özelliğine sahip ilk mobil cihaz olma ünvanını taşıyor. DeX sayesinde kullanıcılar, herhangi bir yerden tam kapsamlı bir masaüstü çalışma ortamı oluşturabiliyor.

Samsung Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı hesaplandı: İşte 3 parçalı telefonun maliyeti

GALAXY Z TRIFOLD İŞLEMCİ VE KAMERA DETAYLARI

Galaxy Z TriFold'a 16 GB RAM ve 512 GB/1 TB depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş özel bir Snapdragon 8 Elite işlemcisi güç veriyor. Kamera kurulumunda ise 3x optik zoom yapabilen 10 Megapiksel telefoto, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 200 Megapiksel geniş açı sensörleri mevcut. Hem kapak hem de iç ekranlarda 10 Megapiksellik selfie kameraları kullanıcıları karşılıyor.

Samsung, Galaxy Z TriFold modelinde şimdiye kadarki en gelişmiş menteşe sistemini kullandığını belirtiyor. Daha pürüzsüz ve stabil bir katlama deneyimi için iki farklı boyutta menteşe kullanılmış. Darbe emici katman üzerinde güçlendirilmiş bir kaplamaya sahip olan ekran, IP48 suya dayanıklılık derecesini de bünyesinde barındırıyor.

Samsung Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı hesaplandı: İşte 3 parçalı telefonun maliyeti

GALAXY Z TRIFOLD BATARYASI

Yeni model, şimdiye kadar bir Samsung katlanabilir cihazında görülen en büyük bataryaya ev sahipliği yapıyor. Üç panele dağıtılmış hücrelerden oluşan toplam 5 bin 600 mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor. 159.2 x 214.1 x 3.9 mm boyutlarında ve 309 gram ağırlığındaki cihazda , Wi-Fi 7 ve Bluetooth v5.4 bağlantı seçenekleri bulunurken, UWB desteği yer almıyor.

Samsung Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı hesaplandı: İşte 3 parçalı telefonun maliyeti

GALAXY Z TRIFOLD TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

İlk olarak 12 Aralık'ta Güney Kore’de satışa sunulacak modelin fiyat etiketi yaklaşık 2 bin 500 dolar olarak belirlendi. Şirket, ilerleyen dönemde ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Çin ve Tayvan gibi pazarlarda da satışın başlayacağını doğruladı.

Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı henüz belli değil. Çünkü ülkemizde satışa sunulmadı. Ancak güncel dolar/TL kuruna göre cihazın vergisiz fiyatı yaklaşık 110 bin TL olarak hesaplandı. Vergiler de eklendiğinde 150 bin TL bandını aşacağı tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung telefonlarda İsrailli AppCloud tartışması
ETİKETLER
#katlanabilir telefon
#5g
#Android 16
#One Ui 8
#Galaxy Z Trifold
#Samsung Dex
#Snapdragon 8 Elite
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.