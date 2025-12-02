Samsung Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı hesaplandı: İşte 3 parçalı telefonun maliyeti

Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri arasında, ilk olarak içeriye doğru katlanan tasarım dikkati çekiyor. Akıllı telefon, ena ekranı korumak adına iki tarafın birbiri üzerine kapanması mantığıyla çalışıyor. Kullanıcıların cihazı yanlış katlaması durumunda devreye giren çeşitli ekran uyarıları ve titreşim geri bildirimleri de sisteme eklenmiş durumda.

SamMobile sitesinin haberine göre, söz konusu model en ince noktasında yalnızca 3,9 mm kalınlığa sahip. İç kısmında 120Hz adaptif yenileme hızı ve 1.600 nit tepe parlaklığı sunan 10 inçlik Dinamik AMOLED 2X QXGA+ panel yer alıyor. Kapak tarafında ise yine aynı yenileme hızını destekleyen, 2 bin 600 nit parlaklığa ulaşabilen 6,5 inçlik FHD+ bir ekran bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z TriFold modelinin asıl yıldızı ise şüphesiz iç ekranı. Panel tamamen açıldığında, üç adet 6,5 inçlik akıllı telefona eşdeğer bir ekran alanı sağlıyor. Kullanıcılar böylelikle üç farklı uygulamayı yan yana açabiliyor ve çoklu pencere modunda pencereleri diledikleri gibi yeniden boyutlandırabiliyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan Galaxy Z TriFold, bağımsız Samsung DeX özelliğine sahip ilk mobil cihaz olma ünvanını taşıyor. DeX sayesinde kullanıcılar, herhangi bir yerden tam kapsamlı bir masaüstü çalışma ortamı oluşturabiliyor.

GALAXY Z TRIFOLD İŞLEMCİ VE KAMERA DETAYLARI

Galaxy Z TriFold'a 16 GB RAM ve 512 GB/1 TB depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş özel bir Snapdragon 8 Elite işlemcisi güç veriyor. Kamera kurulumunda ise 3x optik zoom yapabilen 10 Megapiksel telefoto, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 200 Megapiksel geniş açı sensörleri mevcut. Hem kapak hem de iç ekranlarda 10 Megapiksellik selfie kameraları kullanıcıları karşılıyor.

Samsung, Galaxy Z TriFold modelinde şimdiye kadarki en gelişmiş menteşe sistemini kullandığını belirtiyor. Daha pürüzsüz ve stabil bir katlama deneyimi için iki farklı boyutta menteşe kullanılmış. Darbe emici katman üzerinde güçlendirilmiş bir kaplamaya sahip olan ekran, IP48 suya dayanıklılık derecesini de bünyesinde barındırıyor.

GALAXY Z TRIFOLD BATARYASI

Yeni model, şimdiye kadar bir Samsung katlanabilir cihazında görülen en büyük bataryaya ev sahipliği yapıyor. Üç panele dağıtılmış hücrelerden oluşan toplam 5 bin 600 mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor. 159.2 x 214.1 x 3.9 mm boyutlarında ve 309 gram ağırlığındaki cihazda 5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth v5.4 bağlantı seçenekleri bulunurken, UWB desteği yer almıyor.

GALAXY Z TRIFOLD TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

İlk olarak 12 Aralık'ta Güney Kore’de satışa sunulacak modelin fiyat etiketi yaklaşık 2 bin 500 dolar olarak belirlendi. Şirket, ilerleyen dönemde ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Çin ve Tayvan gibi pazarlarda da satışın başlayacağını doğruladı.

Galaxy Z TriFold Türkiye fiyatı henüz belli değil. Çünkü ülkemizde satışa sunulmadı. Ancak güncel dolar/TL kuruna göre cihazın vergisiz fiyatı yaklaşık 110 bin TL olarak hesaplandı. Vergiler de eklendiğinde 150 bin TL bandını aşacağı tahmin ediliyor.