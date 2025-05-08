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 | Ömer Faruk Dogan

Samsung güncellemeyi yayınladı! Galaxy A modellerine beklenen yapay zeka özelliği geldi

Samsung, yapay zeka deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Galaxy A Serisi'ne önemli bir yenilik getiriyor. Daha önce sadece amiral gemisi Galaxy S serisinde bulunan Google'ın gelişmiş yapay zeka destekli asistanı Gemini, artık Galaxy A56 5G, A36 5G ve A26 5G gibi modellerde de kullanılabilecek.

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Samsung güncellemeyi yayınladı! Galaxy A modellerine beklenen yapay zeka özelliği geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 16:16

Samsung, Galaxy A Serisi'nin bazı modellerine Google'ın yapay zeka destekli asistanı Gemini'yi entegre etti. Daha önce yalnızca Galaxy S serisinde bulunan Gemini uygulaması, Mayıs ayı itibarıyla küresel bir yazılım güncellemesiyle Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G ve Galaxy A26 5G gibi modellere de sunulmaya başlandı.

GEMINI, YAN TUŞA BASILDIĞINDA AKTİFLEŞİYOR

Kullanıcılar, cihazlarının yan tuşuna basılı tutarak doğrudan Gemini'ye erişebilecek. Yeni özellikle birlikte gelen "Awesome Intelligence" isimli yapay zeka destekli işlevler sayesinde sesli komutlarla uygulama kontrolü, çevredeki restoranları bulma ve doğum günü hediyesi önerileri alma gibi işlemler de mümkün hale geliyor.

Ayrıca, Google Haritalar üzerinden akşam yemeği için uygun bir mekanı bulup, adresi Mesajlar uygulaması aracılığıyla bir arkadaşına iletmek gibi görevleri de tek komutla gerçekleştirebilecek.

Yan tuşla Gemini'ye daha hızlı erişim, ani gelişen planlarda ve günlük işlerde kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Örneğin kullanıcılar, 'Yakınlarda teraslı oturma yeri olan, Fransız mutfağına sahip, evcil hayvan dostu restoranlar bul' gibi bir komutla saniyeler içinde öneriler alabiliyor ve herhangi bir yazma işlemi yapmadan bu bilgiyi paylaşabiliyor.

Konuyla ilgili yetkili yetkili isimlerden de açıklama geldi. Samsung Electronics Mobil Deneyimden sorumlu Başkan Yardımcısı Jay Kim, yaptığı açıklamada, Samsung ve Google'ın sezgisel ve yapay zeka deneyimleri sunmak için birlikte çalıştığını belirtti.

İki şirketin, en son teknolojiyi daha fazla kullanıcı için daha erişilebilir hale getirdiğini belirten Jay Kim, Galaxy A serisi kullanıcılarının, akıllı desteği günlük işlerin akışına dahil eden basit bir hareketle, Gemini'yi artık daha hızlı ve daha doğal bir şekilde etkinleştirebilecek olmalarından heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Google Gemini nedir?
Gemini, Google tarafından geliştirilen, çok modlu (metin, görsel, ses gibi farklı veri türleriyle çalışan) yeni nesil yapay zeka asistanı olarak çıktı. Gemini, Google Assistant'ın yerini alacak şekilde tasarlandı ve daha gelişmiş özelliklerle donatıldı.
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#Teknoloji
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