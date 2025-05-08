Matrix gerçek çıktı! Bir fizikçi simülasyonun içinde olduğumuzu kanıtladığını açıkladı

Portsmouth Üniversitesi'nden fizikçi Melvin Vopson, bilim dünyasını sarsacak bir iddia ortaya attı: Evrenin bir simülasyon olduğunu gösteren somut bir kanıta sahip olduğunu söylüyor.

İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi'nde çalışan bilim insanı Melvin Vopson, evrenin gerçekten simülasyon olup olamayacağı ihtimali üzerine çalışmalar yapıyor. Bu alanda çalışan ilk kişi olmasa da Vopson, başkalarından farklı olarak elinde bir kanıt olduğunu iddia ediyor.

Geçtiğimiz ekim ayında The Conversation sitesinde yayımlanan makalesinde Matrix filmine atıfta bulunan Vopson, aynı dönemde Reality Reloaded (The Matrix Reloaded adlı daha az başarılı devam filmine ince bir gönderme niteliğinde) isimli bir kitap da çıkarmıştı.

"HER ŞEY FİZİK YASALARINA DAYANIR"

Popular Mechanics'in haberine göre, 2022'de yaptığı bir açıklamada "Fizikte, evrende olup biten her şeyi yöneten yasalar vardır; örneğin nesnelerin nasıl hareket ettiği, enerjinin nasıl aktığı gibi her şey fizik yasalarına dayanır" diyen Vopson, sözlerine şöyle devam etti:

"En güçlü yasalardan biri, izole bir sistemdeki düzensizliğin bir ölçüsü olan entropinin yalnızca artabileceğini veya aynı kalabileceğini, ancak asla azalmayacağını belirleyen termodinamiğin ikinci yasasıdır."

Bu ünlü yasaya dayanarak Vopson, önceki araştırmasında "maddenin beşinci hali" olarak tanımladığı bilgi sistemlerindeki entropinin de benzer şekilde zamanla artmasını bekliyordu. Ama öyle olmadı. Bunun yerine sabit kalıyor, hatta dengede minimum bir değere düşüyor.

Bu durum termodinamiğin ikinci yasasıyla doğrudan bir tezat oluşturuyor ve Vopson'a Bilgi Dinamiğinin İkinci Yasası'nı (ya da Infodynamics) benimsemesi için ilham verdi.

"Evrenin ısı kaybı ya da kazancı olmadan genişlediğini biliyoruz, bu da evrenin toplam entropisinin sabit olmasını gerektiriyor" diye konuşan Vopson, "Ancak termodinamikten entropinin her zaman arttığını da biliyoruz. Bunun, artışı dengelemek için başka bir entropi (bilgi entropisi) olması gerektiğini gösterdiğini savunuyorum" diyerek durumu açıkladı.

Vopson, sürekli mutasyona uğrayan SARS-CoV-2 (COVID-19) virüsünü analiz etti ve bu incelemeye dair makalesi geçtiğimiz ekim ayında AIP Advances dergisinde yayımlandı. Makale, "bilgi ile genetik mutasyonların dinamikleri arasında benzersiz bir korelasyon" ortaya koyuyor.

Vospon'un tahminine göre tüm bunlar, İnfodinamiğin İkinci Yasası'nın bir simülasyonda yaşadığımızı kanıtlamak için de kullanılabileceği anlamına geliyor.

Vopson The Conversation'da şöyle yazdı:

"Bizimki gibi süper karmaşık bir evren, eğer bir simülasyon olsaydı, simülasyonu çalıştırmak için hesaplama gücünü ve veri depolama gereksinimlerini azaltmak amacıyla yerleşik bir veri optimizasyonu ve sıkıştırma gerektirirdi. Dijital veriler, biyolojik sistemler, matematiksel simetriler ve tüm evren de dahil olmak üzere etrafımızda gözlemlediğimiz şey tam olarak budur."