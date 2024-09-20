Matrix filmi gerçek olabilir! Sıradan bir fotoğraftaki ayrıntı 'simülasyon' iddialarını güçlendirdi

20 Eylül 2024 09:54 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:05

İnternette paylaşılan bir fotoğraf, gün batımında kod benzeri bir sembolü gösteriyor gibi görünüyor. Bazılarının bunun 'simülasyonda bir aksaklık' olabileceğine inanmasına yol açarken, bazılarının da daha mantıklı bir açıklaması var. İşte tartışmalara konu olan o fotoğraf...

Bir piramit gizemi daha! Bu kez su altında keşfedildi

Bir piramit gizemi daha! Bu kez su altında keşfedildi

Ürkütücü bir gün batımı fotoğrafı Reddit​'te paylaşıldıktan sonra insanların gerçekliği sorgulamasına neden oldu. İlk bakışta, güneş ışığının süzüldüğü güzel bir gökyüzünü gösteriyor gibi görünüyor, ancak fotoğraf​ daha yakından incelendiğinde, bulutların altında tuhaf bir şey hemen fark ediliyor.

Fotoğrafı yakınlaştıranlar tuhaf bir manzarayla karşılaşıyor: Bulut​ örtüsünün altında yer alan ikili kod gibi görünen şey, fotoğraf karesinin sıradan olmadığını gösteriyor.

Fotoğrafı yükleyen kişi, muhteşem gün batımını yakaladıkları sırada köpeklerini gezdirdiklerini, anormalliği ancak daha sonra fark ettiklerini söyleyerek, "Bunun bulutlardaki bir yansıma olduğunu düşündüm ve sonra yakınlaştırdım." yorumu yaptı.

Bu 'aksaklık' hemen göze çarpmıyor ve bir ışık hilesi ya da bulut manzarasının zararsız bir parçası olarak kolayca göz ardı edilebilir. Ancak dikkatle bakıldığında, bal peteği benzeri bir desene karşı yerleştirilmiş farklı semboller görülebiliyor.

Bazı şüpheciler görüntünün gerçekliğinden şüphe ederek dijital manipülasyon olduğunu öne sürerken, diğerleri şaşkınlıklarını ve meraklarını dile getirdi.

"BEN HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEDİM"

Bir Reddit kullanıcısı gönderinin altına şöyle yanıt verdi: "Tamam o zaman simülasyonda bir hata yok... Sadece gerçek bir simülasyon. Mükemmel. Bunun ne olabileceğinden emin değilim ama yakından bakıldığında çok sembolik görünüyor."

Başka bir kullanıcı da, "Nadir ve iyi bir gönderi. Bu da ne böyle? Doğrudan rünlere benziyor."

Fotoğrafın bir arabanın ön camından yansımış olabileceği yönünde spekülasyonlar ortaya atıldı ancak gönderi ve fotoğraf sahibi yaya olduklarını ve herhangi bir araç bulunmadığını açıkladı: "Ben hiçbir şeyi değiştirmedim. Bu orijinal fotoğraf. Köpeğimi gezdiriyordum. Nasıl değiştireceğimi bile bilmiyorum."

Bir teori de bunun bir teknoloji hatası olabileceğini düşünen birinden geldi: "Tahminimce güneşten gelen parlama, telefonunuzun kamerasındaki CCD sensörünün (dijital görüntülemede kullanılan) aşırı doymasına ve sensörlerin deseninin bir görüntüsünü oluşturmasına neden oldu. Desen, CCD sensörlerinin bu düzenine benzemektedir.”

Uzman bir ses tartışmaya ağırlık kattı: "Bir fotoğrafçı olarak, bir fotoğraf çekerken oluşabilecek artefaktların ve şeylerin sınırı yoktur. Buna çok benzeyen sensör dizilimini ve yansımasını daha önce aynasız Sony fotoğraf makinemde görmeyi başarmıştım."