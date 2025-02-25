Samsung Güvenli Klasör özelliğinde büyük açık! Gizlediğiniz fotoğrafları her önüne gelen görebilir

Samsung Güvenli Klasör özelliği, kullanıcıların özel dosyalarını koruma altına almak için geliştirildi. Ancak keşfedilen yeni bir güvenlik açığı, fotoğraf ve videoların yetkisiz kişiler tarafından görüntülenebileceğini ortaya çıkardı. Peki Güvenli Klasör gerçekten ne kadar güvenli? Kullanıcılar verilerini nasıl koruyabilir? İşte bilinmesi gerekenler.

Samsung telefonunuz varsa ve dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı veya uygulamalarınızı başkalarından gizli tutmak istiyorsanız, Güvenli Klasör (Secure Folder) özelliğini kullanmanız gerekiyor. Güvenli Klasör, kendi depolama alanına ve ekran kilidine sahip yeni bir profil oluşturarak tüm hassas verilerinizi "meraklı gözlerden" korumanızı sağlıyor.

Ancak kısa süre önce keşfedilen bir güvenlik açığı gösterdi ki, Güvenli Klasör'de hangi uygulamaların ve fotoğrafların bulunduğu pek de gizli olmayabilir. Reddit kullanıcısı lawyerz88'in bulup herkese duyurduğu açık sebebiyle neyiniz var neyiniz yok ortaya saçılabilir.

GÜVENLİ KLASÖR O KADAR DA 'GÜVENLİ' DEĞİLMİŞ

Normalde Android işletim sistemi, bir uygulamanın fotoğraf seçicisini kullanarak Güvenli Klasör içeriğine erişmesini engelliyor. Ancak bu engellemenin yalnızca kişisel profil içinde çalışan uygulamalar için geçerli olduğu ortaya çıktı. Eğer birisi iş profili oluşturarak erişim sağlarsa, bu koruma devre dışı kalıyor ve Güvenli Klasör'deki medya dosyalarına ulaşmak mümkün hale geliyor.

Açık, Samsung'un One UI 7 arayüzüne sahip cihazlarında Shelter gibi üçüncü taraf uygulamalarla manuel olarak oluşturulan iş profili üzerinden çalışıyor. Shelter, herhangi bir Android cihazda iş profili oluşturmaya izin verdiği için, bir kişi telefonunuza fiziksel erişim sağladığında bu uygulamayı yükleyerek Güvenli Klasör'de bulunan fotoğraf ve videoları görüntüleyebiliyor.

Öte yandan iyi haber şu ki; bu hata Güvenli Klasör'deki tüm içeriklere değil, yalnızca fotoğraf ve video dosyalarını etkiliyor. Android'in sistem dosya yöneticisi, iş profili üzerinden bile olsa diğer dosya türlerine erişimi engellemeye devam ediyor.

SAMSUNG GÜVENLİ KLASÖR NEDİR?

Güvenli Klasör (Secure Folder) özelliği, kullanıcıların hassas verilerini, uygulamalarını, fotoğraflarını ve dosyalarını gizli ve korumalı bir alanda saklamalarını sağlayan bir güvenlik katmanı olarak Samsung cihazlarında bulunuyor. Aktif ettiğinizde cihazdaki ana profilden ayrı bir şifreli ve kilitli alan oluşturuluyor ve bu alanın içindeki verilerinize, yalnızca belirlediğiniz şifreyi açarak ulaşabiliyorsunuz.

Her ne kadar Samsung, bu güvenlik açığı ile ilgili resmi bir açıklama yapmış yapmamış olsa da kullanıcı olarak verilerinizi korumak için alabileceğiniz bazı önlemler var:

Güvenli Klasör'ü şifreleyin: Güvenli Klasör varsayılan olarak şifrelenmiş değil. İçerisindeki menüden "Şifrele" seçeneğini etkinleştirerek dosyalarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz.

Telefonunuzu kilitsiz bırakmayın: Bu açık yalnızca telefonunuza fiziksel erişim sağlandığında kullanılabilir. Telefonunuza yetkisiz erişimi önlemek için güçlü bir ekran kilidi kullanın.