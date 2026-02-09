Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung One UI 8.5 desteğini kestiği cihazları netleştirdi: İşte güncellemeyi almayacak modeller

Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte yayınlayacağı One UI 8.5 güncellemesini S21 ve Z Fold 3 gibi bazı popüler modellere sunmayacak. İşte güncelleme desteği kesilen modeller.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 17:40

Güney Koreli teknoloji devi , önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisiyle birlikte One UI 8.5 güncellemesini de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Halihazırda Galaxy S25 sahipleri için beta sürümü erişilebilir durumda olan yazılımın final sürümü için artık son viraja girildi.

Gizmochina'nın haberine göre, pek çok Galaxy modeli güncelleme sırasına girdi. Bazı cihazlar ne yazık ki güncellemenin getireceği yeniliklerden ve özelliklerden mahrum kalacaklar.

Samsung One UI 8.5 desteğini kestiği cihazları netleştirdi: İşte güncellemeyi almayacak modeller

ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİNE VEDA EDEN MODELLER

Listeyi mümkün olduğunca sade tutmak adına yalnızca son büyük Android güncellemesini alıp One UI 8.5 desteği kesilen cihazlara yer verildi.

Listeye göre Galaxy S serisinden şu modeller güncelleme almayacak:

  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra
  • Ve daha eski Galaxy S modelleri

Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlarda ise durum şöyle:

  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3
  • Ve daha eski Galaxy Z modelleri

Orta ve giriş segmentini temsil eden Galaxy A, M ve F serilerinde ise liste şu şekilde:

  • Galaxy A23, A14, A05, A05s
  • Galaxy M14, M05
  • Galaxy F14, F05
  • Ve ilgili serilerin daha eski modelleri

Galaxy Tab Active 4 Pro ile Galaxy XCover 6 Pro ve bunların önceki versiyonları da güncelleme takviminin dışında kaldı. Bu bağlamda telefonunuzun güncel özelliklere sahip olmasını istiyorsanız daha yeni modellere geçiş yapmak zorundasınız.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Flickr kullanıcı verileri sızdırıldı: Hesabınız varsa hemen kontrol edin
ETİKETLER
#samsung
#One Ui 8.5
#Galaxy S26
#Güncelleme Desteği
#Galaxy Cihazları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.