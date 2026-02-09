Samsung One UI 8.5 desteğini kestiği cihazları netleştirdi: İşte güncellemeyi almayacak modeller

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisiyle birlikte One UI 8.5 güncellemesini de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Halihazırda Galaxy S25 sahipleri için beta sürümü erişilebilir durumda olan yazılımın final sürümü için artık son viraja girildi.

Gizmochina'nın haberine göre, pek çok Galaxy modeli güncelleme sırasına girdi. Bazı cihazlar ne yazık ki güncellemenin getireceği yeniliklerden ve özelliklerden mahrum kalacaklar.

ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİNE VEDA EDEN MODELLER

Listeyi mümkün olduğunca sade tutmak adına yalnızca son büyük Android güncellemesini alıp One UI 8.5 desteği kesilen cihazlara yer verildi.

Listeye göre Galaxy S serisinden şu modeller güncelleme almayacak:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Ve daha eski Galaxy S modelleri

Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlarda ise durum şöyle:

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Ve daha eski Galaxy Z modelleri

Orta ve giriş segmentini temsil eden Galaxy A, M ve F serilerinde ise liste şu şekilde:

Galaxy A23, A14, A05, A05s

Galaxy M14, M05

Galaxy F14, F05

Ve ilgili serilerin daha eski modelleri

Galaxy Tab Active 4 Pro ile Galaxy XCover 6 Pro ve bunların önceki versiyonları da güncelleme takviminin dışında kaldı. Bu bağlamda telefonunuzun güncel özelliklere sahip olmasını istiyorsanız daha yeni modellere geçiş yapmak zorundasınız.