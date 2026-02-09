Samsung One UI 8.5 desteğini kestiği cihazları netleştirdi: İşte güncellemeyi almayacak modeller

Kategoriler
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisiyle birlikte One UI 8.5 güncellemesini de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Halihazırda Galaxy S25 sahipleri için beta sürümü erişilebilir durumda olan yazılımın final sürümü için artık son viraja girildi.
Gizmochina'nın haberine göre, pek çok Galaxy modeli güncelleme sırasına girdi. Bazı cihazlar ne yazık ki güncellemenin getireceği yeniliklerden ve özelliklerden mahrum kalacaklar.
Listeyi mümkün olduğunca sade tutmak adına yalnızca son büyük Android güncellemesini alıp One UI 8.5 desteği kesilen cihazlara yer verildi.
Listeye göre Galaxy S serisinden şu modeller güncelleme almayacak:
Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlarda ise durum şöyle:
Orta ve giriş segmentini temsil eden Galaxy A, M ve F serilerinde ise liste şu şekilde:
Galaxy Tab Active 4 Pro ile Galaxy XCover 6 Pro ve bunların önceki versiyonları da güncelleme takviminin dışında kaldı. Bu bağlamda telefonunuzun güncel özelliklere sahip olmasını istiyorsanız daha yeni modellere geçiş yapmak zorundasınız.