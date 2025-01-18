Samsung, Over the Horizon zil sesini yeniledi: Galaxy S25 serisine özel

18 Ocak 2025 17:19 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 17:19

Samsung, "Over the Horizon" zil sesinin 2025 versiyonunu cazın enerjik dinamikleriyle yeniden düzenleyerek bir kez daha yeniledi. Piyanist ve besteci Jacob Mann tarafından düzenlenen eser, Dolby Atmos teknolojisiyle zenginleştirildi.

Samsung, yıllardır bir gelenek haline getirdiği "Over the Horizon" zil sesini yenileme stratejisini bu yıl da devam ettiriyor. Samsung'un açıklamasına göre, Galaxy S25 modelinde kullanılması beklenen yeni zil sesi, cazın enerjik dinamiklerini ve zengin bir enstrümantal paleti bir araya getirerek günlük yaşamın temposunu müzikal bir yolculuğa dönüştürüyor.

BESTECİ JACOB MANN TARAFINDAN DÜZENLENDİ

Bu yılki düzenleme, Los Angeles doğumlu ünlü piyanist ve besteci Jacob Mann'in imzasını taşıyor. Eserin kayıt ve mastering süreci Will Kennedy tarafından Dolby Atmos teknolojisi kullanılarak gerçekleştirildi ve surround sesle zenginleştirildi.

Jacob Mann, bu yılki "Over the Horizon" versiyonunda, bir günün doğasından esinlenerek sabahın dinginliğinden gece hayatının enerjisine kadar uzanan bir hikaye anlatmayı hedefledi. Parça, yumuşak piyano tınılarıyla başlıyor ve zamanla saksafon, üflemeli çalgılar ve trompetin dinamik dokunuşlarıyla canlanarak bir şehrin hareketli akşamını yansıtıyor.

Mann, düzenleme sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın sakinliğinden şehrin gece hayatının enerjisine kadar yeni bir günün neşesini ve beklentisini müzikle ifade etmek istedim. Bu kompozisyonu oluşturmak bir oyun gibiydi: Doğal ve ilham verici bir ritim üretmek için farklı müzik unsurlarını denedim."

Will Kennedy, özel bir kayıt ortamı oluşturarak enstrümanların en ince ayrıntılarını yakalamış ve bu sayede mükemmel sesi elde etmeyi hedeflemiş.