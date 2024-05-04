Samsung, son videosunda Apple ile dalga geçti

04 May 2024 12:23 - Güncelleme : 04 May 2024 12:25

Samsung, Apple'ın iPhone akıllı telefonlardaki alarm uygulamasının çalışmama sorunuyla dalga geçti. Instagram'da birkaç saniyelik bir video paylaşan şirket, alarm sesi üzerinden rakibine gönderme yaptı.

Geçtiğimiz hafta iPhone kullanıcılar, alarmlarının çalışmaması sebebiyle sabah uyanamadıklarını belirtmişlerdi. Apple da bir açıklama yaparak, sorunun yazılım kaynaklı olduğunu ve düzeltmek için çalıştığını açıklamıştı. Şirketin başına gelen bu talihsiz olay Samsung'un diline dolandı.

"SAMSUNG KULLANICILARI BUGÜN ZAMANINDA UYANDI"

Samsung İngiltere, Instagram hesabında, Galaxy akıllı telefonların alarm sesinin yer aldığı bir video paylaşarak (haberin başındaki video), "Samsung kullanıcıları bugün zamanında uyandı" ifadesini kullandı.

İzleyenleri gülümseten paylaşım, kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar da Samsung'un yaptığı göndermeyi beğendiklerini ifade ettiler.

IPHONE'DAKİ ALARM SORUNUNA GEÇİCİ ÇÖZÜM

Öte yandan sorunu yaşayan bazı kullanıcılar, geçici çözüm önerisi olarak iki maddeyi paylaştılar. İlk olarak, "Ayarlar" bölümüne girip "Ses ve Dokunuşlar" kısmına tıklayın ve zil sesi ve uyarılar ses seviyesi kaydırıcısının açık olduğundan emin olun. "Düğmelerle Değiştir" seçeneği aktifse, alarmınızın sesini yanlışlıkla kısmış olma ihtimaliniz yüksektir.

Bu işe yaramadıysa Ayarlar - "Face ID ve Parola" bölümündeki "Dikkat Farkındalığı Özellikleri" seçeneğinin kapatılması tavsiye ediliyor. Bu ayar açık olduğunda, alarm çalarken telefonunuzun ekranına baktığınızda otomatik olarak kapanır. Telefon yüzünüze dönük bir şekilde uyuyorsanız alarm kendiliğinden kapanmış olabilir.