Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung telefonlarda 8 yıldır var olan özellik iPhone'a daha yeni geldi

Apple, iOS 26 ile birlikte kamera lensi kirliyken kullanıcıyı uyaran "Lens Temizleme İpucu" özelliğini tanıttı. Samsung, benzer bir işlevi 2017'de piyasaya sürdüğü Galaxy S8 modeliyle kullanıcılarına sunmuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsung telefonlarda 8 yıldır var olan özellik iPhone'a daha yeni geldi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 17:41

ABD'li teknoloji devi Apple, iOS 26 güncellemesi ile birlikte, kullanıcıların fotoğraf çekmeden önce kamera lensinin kirli olup olmadığını tespit eden ve gerekli durumlarda temizlik önerisinde bulunan "Lens Temizleme İpucu" adlı özelliği kullanıma sundu.

Cihazın kamerası görüntü almaya hazırlandığı anda devreye giren özellik, lens üzerinde parmak izi ve toz gibi görüntü kalitesini olumsuz etkileyebilecek unsurlar algıladığında kullanıcıyı ekranda bir uyarıyla bilgilendiriyor.

Samsung telefonlarda 8 yıldır var olan özellik iPhone'a daha yeni geldi

APPLE 'YENİ' DİYE TANITTI AMA SAMSUNG'DA YILLARDIR VAR

Apple son zamanlarda, Android cihazlarda yıllardır var olan bazı özellikleri, iPhone ve iPad'lere "yeni bir özellik" olarak getirmesi nedeniyle eleştiriliyordu. İşte "lens temizleme ipucu" da Samsung kullanıcılarının yıllardır hayatında olup iPhone sahiplerinin mahrum kaldığı işlevlerden bir tanesi.

Samsung, 2017 yılında tanıttığı Galaxy S8 model akıllı telefonunda kullanıcılara kameralarını temizleme uyarıları göstermeye başlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google, "çok faydalı" dediği bir özelliği Android telefonlardan sessizce kaldırıyor

Sıkça Sorulan Sorular

"Lens Temizleme İpucu" özelliği nasıl çalışıyor?
Cihazın kamerası açıldığında otomatik olarak devreye giren özellik, yapay zeka destekli algoritmalarla lensin üzerindeki toz, parmak izi ve diğer kirlilikleri analiz ederek görüntü kalitesinin düşüp düşmediğini tespit ediyor. Gerekli görülürse kullanıcıya temizlik önerisi sunuluyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.