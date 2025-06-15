Samsung telefonlarda 8 yıldır var olan özellik iPhone'a daha yeni geldi

Apple, iOS 26 ile birlikte kamera lensi kirliyken kullanıcıyı uyaran "Lens Temizleme İpucu" özelliğini tanıttı. Samsung, benzer bir işlevi 2017'de piyasaya sürdüğü Galaxy S8 modeliyle kullanıcılarına sunmuştu.

ABD'li teknoloji devi Apple, iOS 26 güncellemesi ile birlikte, kullanıcıların fotoğraf çekmeden önce kamera lensinin kirli olup olmadığını tespit eden ve gerekli durumlarda temizlik önerisinde bulunan "Lens Temizleme İpucu" adlı özelliği kullanıma sundu.

Cihazın kamerası görüntü almaya hazırlandığı anda devreye giren özellik, lens üzerinde parmak izi ve toz gibi görüntü kalitesini olumsuz etkileyebilecek unsurlar algıladığında kullanıcıyı ekranda bir uyarıyla bilgilendiriyor.

APPLE 'YENİ' DİYE TANITTI AMA SAMSUNG'DA YILLARDIR VAR

Apple son zamanlarda, Android cihazlarda yıllardır var olan bazı özellikleri, iPhone ve iPad'lere "yeni bir özellik" olarak getirmesi nedeniyle eleştiriliyordu. İşte "lens temizleme ipucu" da Samsung kullanıcılarının yıllardır hayatında olup iPhone sahiplerinin mahrum kaldığı işlevlerden bir tanesi.

Samsung, 2017 yılında tanıttığı Galaxy S8 model akıllı telefonunda kullanıcılara kameralarını temizleme uyarıları göstermeye başlamıştı.