Samsung telefonlarındaki çok büyük bir gizlilik sorununu nihayet düzeltiyor

Samsung, kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla One UI arayüzünde önemli bir güncelleme yapıyor. Yeni özellik sayesinde, panoya kopyalanan veriler belirli bir süre sonra otomatik olarak silinecek ya da kullanıcılar, belirli uygulamalar için pano verilerinin kaydedilmesini engelleyebilecek.

Samsung kullanıcılarının uzun süredir şikayet ettiği bir sorun, nihayet yetkililer tarafından dikkate alındı. Bilindiği üzere, One UI arayüzünde panoya kopyalanan veriler, manuel müdahale edilmediği sürece silinmiyor. Bu da kişisel bilgi güvenliği açısından ciddi bir risk doğuruyor.

Örneğin bir bankacılık uygulamasında ya da sosyal medya platformunda kullandığınız şifrenizi kopyaladığınızı farz edin; bu şifre telefonun "Pano" bölümüne ekleniyor ve siz silmediğiniz müddetçe orada durmaya devam ediyor. Bir kişi telefonunuzu ele geçirirse, o şifreyi de öğrenmiş oluyor.

SAMSUNG, 'PANO'YU NİHAYET DÜZELTİYOR

Samsung ABD'nin topluluk forumunda, panoya eklenen içeriklerin otomatik olarak silinmemesi nedeniyle endişelerini dile getiren bir kullanıcı, sorunun güvenlik risklerine yol açtığını belirtti. Forumda yayımlanan paylaşım, Samsung yetkilileri tarafından dikkate alındı.

Forum yöneticisi, panoya zaman odaklı silme veya belirli uygulamaların panodan hariç tutulması gibi seçeneklerin geliştirilmesi için ilgili ekip ile iletişime geçileceğini duyurdu.

Yeni özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar panodaki verilerin belli bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilecek. Ya da "Instagram uygulamasında kopyaladığım içerikler panoya kaydedilmesin" şeklinde ayarlayabilecek.