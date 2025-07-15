Samsung tepkiler sonrası geri adım attı: Kaldırılan özellik geri geliyor

Samsung, merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'yi tanıttı. Ancak bu sefer tasarımda önemli bir değişikliğe imza atarak S Pen desteğini kaldırdı. Ancak bir Samsung yöneticisinin açıklamalarına göre S Pen geri gelecek.

Katlanabilir telefon dünyasında öncü olan Samsung, Galaxy Z Fold 7 modelini "şimdiye kadar ürettiği en ince katlanabilir cihaz" olarak duyurmuştu. Ancak şirket, telefonu inceltebilmek için iç ekrandaki dijitalleştirici katmanı kaldırmak zorunda kaldı, bu da S Pen desteğinden vazgeçilmesine neden oldu.

S PEN DESTEĞİ NEDEN KALDIRILDI?

S Pen desteği, Samsung'un amiral gemisi modellerinde en önemli özelliklerden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak teknoloji devi, kullanıcıların daha ince ve hafif telefonlar istediğini göz önünde bulundurarak, tasarımın ön planda olduğu modelde kalem özelliğini rafa kaldırdı.

Samsung'un MX İş Birimi Genel Müdürü Kang Min-seok'un ETNews'e yaptığı açıklamalara göre, şirket hâlâ katlanabilir telefonların inceliğinden ödün vermeden S Pen desteğini mümkün kılabilecek teknolojiyi araştırıyor.

Kang'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"(S Pen'in kaldırılmasını) birinin tercih edilmesi halinde diğerinin kaybedilmesi gereken bir takas olarak düşünün. Ayrıca S Pen için daha ince ve yenilikçi teknolojiler üzerinde araştırma ve geliştirme yapıyoruz. Bu yüzden mükemmeliyet seviyemiz arttığında ve tüketici talebi oluştuğunda bunu yeniden değerlendireceğiz."