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 | Ömer Faruk Dogan

Samsung tepkiler sonrası geri adım attı: Kaldırılan özellik geri geliyor

Samsung, merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7'yi tanıttı. Ancak bu sefer tasarımda önemli bir değişikliğe imza atarak S Pen desteğini kaldırdı. Ancak bir Samsung yöneticisinin açıklamalarına göre S Pen geri gelecek.

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Samsung tepkiler sonrası geri adım attı: Kaldırılan özellik geri geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 16:56

dünyasında öncü olan , Galaxy Z Fold 7 modelini "şimdiye kadar ürettiği en ince katlanabilir cihaz" olarak duyurmuştu. Ancak şirket, telefonu inceltebilmek için iç ekrandaki dijitalleştirici katmanı kaldırmak zorunda kaldı, bu da S Pen desteğinden vazgeçilmesine neden oldu.

Samsung tepkiler sonrası geri adım attı: Kaldırılan özellik geri geliyor

S PEN DESTEĞİ NEDEN KALDIRILDI?

S Pen desteği, Samsung'un amiral gemisi modellerinde en önemli özelliklerden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak teknoloji devi, kullanıcıların daha ince ve hafif telefonlar istediğini göz önünde bulundurarak, tasarımın ön planda olduğu modelde kalem özelliğini rafa kaldırdı.

Samsung'un MX İş Birimi Genel Müdürü Kang Min-seok'un ETNews'e yaptığı açıklamalara göre, şirket hâlâ katlanabilir telefonların inceliğinden ödün vermeden S Pen desteğini mümkün kılabilecek teknolojiyi araştırıyor.

Kang'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"(S Pen'in kaldırılmasını) birinin tercih edilmesi halinde diğerinin kaybedilmesi gereken bir takas olarak düşünün. Ayrıca S Pen için daha ince ve yenilikçi teknolojiler üzerinde araştırma ve geliştirme yapıyoruz. Bu yüzden mükemmeliyet seviyemiz arttığında ve tüketici talebi oluştuğunda bunu yeniden değerlendireceğiz."

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Sıkça Sorulan Sorular

S Pen, hangi katlanabilir telefon modellerinde geri gelecek?
Samsung'un, S Pen desteğini yeniden ekleyeceği model ya da modeller hakkında kesin bir açıklama yapmamış olsa da, Galaxy Z Fold serisinde bu desteğin geri gelmesi bekleniyor.
ETİKETLER
#katlanabilir telefon
#samsung
#amoled ekran
#Galaxy Z Fold 7
#S Pen
#Teknoloji
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