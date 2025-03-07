Samsung, Türkiye'de One UI 7 güncellemesi vereceği telefonları açıkladı

Samsung, Türkiye'de Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak ilk telefonları duyurdu. Şirketin yeni arayüz güncellemesi, Galaxy S24 serisi başta olmak üzere orta ve üst segmentten birçok modele gelecek.

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için düğmeye bastı ve ilk etapta güncellemeyi alacak cihazları duyurdu. Nisan ayında dağıtılmaya başlanacak güncelleme, amiral gemisi Galaxy S24 serisiyle birlikte birçok popüler modele gelecek. Ancak bazı Samsung kullanıcıları için bekleyiş biraz daha uzun sürecek.

Peki One UI 7 güncelleme listesinde hangi modeller var? Ve en önemlisi; Samsung telefonlara bu sürüm ne zaman ulaşacak? İşte bilinmesi gerekenler.

SAMSUNG TÜRKİYE, ONE UI 7 GÜNCELLEME TAKVİMİNİ DUYURDU

İlk etapta güncelleme alacak cihazlar arasında amiral gemisi Galaxy S24 serisi, geçtiğimiz yılın çok satan modellerinden Galaxy S23 serisi ve en yeni katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold6 ile Galaxy Z Flip6 yer alıyor. Orta segmentte yer alan Galaxy A55 5G ile güçlü tabletler Galaxy Tab S10 Plus 5G ile Galaxy Tab S10 Ultra 5G de güncelleme takviminde bulunuyor.

ONE UI 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung, One UI 7 güncellemesini Nisan 2025'te kararlı sürüm olarak yayınlayacak. Aşağıdaki modeller, kararlı sürümden önce One UI 7 Beta Programına dahil edilecek:

Galaxy S24 serisi (Beta süreci devam ediyor)

Galaxy S23 serisi

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy A55

Galaxy Tab S10 serisi