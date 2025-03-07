Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung, Türkiye'de One UI 7 güncellemesi vereceği telefonları açıkladı

Samsung, Türkiye'de Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak ilk telefonları duyurdu. Şirketin yeni arayüz güncellemesi, Galaxy S24 serisi başta olmak üzere orta ve üst segmentten birçok modele gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
SamMobile
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 17:02

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için düğmeye bastı ve ilk etapta güncellemeyi alacak cihazları duyurdu. Nisan ayında dağıtılmaya başlanacak güncelleme, amiral gemisi Galaxy S24 serisiyle birlikte birçok popüler modele gelecek. Ancak bazı Samsung kullanıcıları için bekleyiş biraz daha uzun sürecek.

Peki One UI 7 güncelleme listesinde hangi modeller var? Ve en önemlisi; Samsung telefonlara bu sürüm ne zaman ulaşacak? İşte bilinmesi gerekenler.

SAMSUNG TÜRKİYE, ONE UI 7 GÜNCELLEME TAKVİMİNİ DUYURDU

İlk etapta güncelleme alacak cihazlar arasında amiral gemisi Galaxy S24 serisi, geçtiğimiz yılın çok satan modellerinden Galaxy S23 serisi ve en yeni katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold6 ile Galaxy Z Flip6 yer alıyor. Orta segmentte yer alan Galaxy A55 5G ile güçlü tabletler Galaxy Tab S10 Plus 5G ile Galaxy Tab S10 Ultra 5G de güncelleme takviminde bulunuyor.

ONE UI 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung, One UI 7 güncellemesini Nisan 2025'te kararlı sürüm olarak yayınlayacak. Aşağıdaki modeller, kararlı sürümden önce One UI 7 Beta Programına dahil edilecek:

  • Galaxy S24 serisi (Beta süreci devam ediyor)
  • Galaxy S23 serisi
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy A55
  • Galaxy Tab S10 serisi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bekleyiş nihayet sonra erdi: Samsung One UI 7.0 güncellemesi için resmen tarih verdi

Sıkça Sorulan Sorular

One UI 7 güncellemesi tüm Samsung modellerine gelecek mi?
One UI 7 güncellemesi belirli Samsung cihazları için yayınlanacak. Öncelikli olarak amiral gemisi Galaxy S24 ve S23 serileri, Galaxy Z Flip6, Z Fold6 gibi modeller güncellemeyi alacak. Daha eski ve giriş seviyesi bazı modeller bu güncellemeyi almayabilir.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.