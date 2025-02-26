Samsung üçe katlanan telefonunu beklenenden erken piyasaya sürecek! Lansman tarihi ortaya çıktı

Huawei Mate XT, üçe katlanabilir yapısı ile son dönemin tasarım açısından en dikkat çeken cihazlarından biri olmuştu. Çinli şirketi Samsung da takip edecek ve kendi üçe katlanan telefon modelini piyasaya sunacak. Bu cihazın lansman tarihi ise Güney Kore'den gelen raporlar ile belli oldu.

Samsung, üçe katlanan (tri-fold) telefon modeli üzerinde uzun süredir çalışıyor. Şirketin, Huawei'nin Z şeklindeki tri-fold tasarımından farklı olarak G şeklinde bir katlanma mekanizmasına sahip bir cihaz geliştirdiği söyleniyor. Bu tasarımın en büyük avantajı, telefon katlandığında ana ekranın tamamen korunması, ancak bu durum ikincil bir kapak ekranına olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor.

LANSMAN TEMMUZ AYINDA OLABİLİR

Güney Kore'den gelen son bilgilere göre, Samsung'un üç katlanan telefonu, yeni nesil Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 modelleriyle aynı etkinlikte tanıtılabilir. Eğer şirket geçen yılki takvimine sadık kalırsa, bu lansman temmuz ayında gerçekleşecek.

ÜRETİM NİSANDA BAŞLIYOR

Samsung'un, üçe katlanabilir cihazı için Nisan ayında parça tedarikine başlaması ve aynı dönemde seri üretime geçmesi bekleniyor. Bu da cihazın resmi duyurudan kısa bir süre sonra piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

SAMSUNG ÜÇE KATLANAN TELEFONU İLE NELER SUNACAK?

Söylentilere göre Samsung'un üçe katlanan akıllı telefonu, açıldığında 9.96 inçlik devasa bir ekrana sahip olacak. Dışarıda bulunan kapak ekranının ise 6.49 inç boyutunda olacağı belirtiliyor. Ancak Samsung'un bu yeni nesil cihazdan yalnızca 200 bin adet üretmeyi planladığı ve satışının belirli ülkelerle sınırlı kalabileceği konuşuluyor.