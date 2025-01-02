Samsung'dan kullanıcılarına müthiş yenilik: One UI 7 sürümü ile yeni dönem başlıyor: Tüm dünyada sunulacak

02 Ocak 2025 16:02 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:03

Samsung, Galaxy cihazlarındaki özelleştirme deneyimini geliştiren Good Lock uygulamasını tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor. Şirket şu anda belirli ülkelerde ve yalnızca Galaxy Store üzerinden erişilebilen uygulamayı One UI 7 ile birlikte Google Play Store üzerinden sunacağını duyurdu.

Samsung öyle bir telefon kamerası geliştirdi ki! Tek rakibi insan gözü

Samsung öyle bir telefon kamerası geliştirdi ki! Tek rakibi insan gözü

Samsung​, Galaxy​ akıllı telefon sahipleri arasında büyük beğeni toplayan Good Lock adlı özelleştirme uygulamasını genişleterek dünya genelindeki bütün kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Şirket, One UI 7 ile birlikte Good Lock'u yalnızca Galaxy Store'da değil, Google Play Store​ üzerinden de tüm dünyaya açacağını duyurdu.

'SAMSUNG GOOD LOCK' NEDİR?

Good Lock, Samsung Galaxy cihazlarda bir özelleştirme aracı olarak kullanılıyor. Kullanıcılar, bu uygulama ile kilit ekranından bildirimlere, uygulama başlatıcıdan Z Flip'in kapak ekranındaki uygulama seçeneklerine kadar birçok unsuru değiştirebiliyor. Bir başka deyişle; Samsung'un Android arayüzündeki sınırlamaları aşmak ve cihazınızı daha kişisel hale getirmek istiyorsanız, Good Luck adeta biçilmiş kaftan niteliğinde.

YENİ ÖZELLİKLER DE YOLDA

Samsung'un Good Lock için yalnızca erişim genişletmesiyle kalmayıp uygulamanın tasarımını da yenileyeceği bildirildi. Yeni tasarımda, kullanıcı arayüzünü ve kullanım kolaylığını geliştirmek amacıyla uygulamanın ana yapısında değişiklikler yapılacak. Ayrıca şu özellikler de kullanıcıları bekliyor:

Yeni "Benim Sayfam" sekmesi: Kullanıcılar, Good Lock uygulamalarını bu sekme üzerinden daha kolay yönetebilecek.

Kullanıcılar, Good Lock uygulamalarını bu sekme üzerinden daha kolay yönetebilecek. Filtreleme özelliği: Belirli Good Lock modülleri için özel filtreleme seçenekleri eklenecek.

Belirli Good Lock modülleri için özel filtreleme seçenekleri eklenecek. Yeni modüller: One UI 7 ile birlikte mevcut olmayan bazı Good Lock uygulamaları da güncellenecek ve kullanıma sunulacak

ONE UI 7, GALAXY S25 İLE GELİYOR

One UI 7 şu anda Galaxy S24 telefonlarda beta olarak çalışıyor ve ocak ayının sonlarında Galaxy S25 serisi ile resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.