Samsung tarafından yayınlanan Nisan 2026 güvenlik yaması, ilk olarak 6 Nisan'da Galaxy S25 serisi için kullanıma sunulmuştu. Ay ortalarına doğru Galaxy S24 serisine de ulaşan yeni yazılım, beraberinde önemli sorunlar getirdi. Güncellemeyi yükleyen cihaz sahipleri, telefonlarında aşırı ısınma ve hızlı şarj tüketimi yaşandığını dile getiriyor.

Samsung'un yayınladığı son güncelleme pilleri bozdu: Şarj çok çabuk bitiyor

HABERİN ÖZETİ Samsung'un yayınladığı son güncelleme pilleri bozdu: Şarj çok çabuk bitiyor Samsung'un Nisan 2026 güvenlik yaması, Galaxy S25 ve S24 serilerinde aşırı ısınma ve hızlı şarj tüketimi gibi sorunlara yol açtı. Güvenlik güncellemesi ilk olarak 6 Nisan'da Galaxy S25 serisi için yayınlandı, ardından ay ortasında Galaxy S24 serisine ulaştı. Kullanıcılar, güncellemeyi yükleyen telefonlarında pil ömründe ciddi düşüşler ve aşırı ısınma şikayetlerinde bulunuyor. Bazı Galaxy S24 sahipleri telefonlarının üç saatten az dayandığını ve tam şarjın beş saat sürdüğünü belirtiyor. Galaxy S25 kullanıcıları ise telefonlarının iki saat içinde kapandığını iddia ediyor. Sorunun, arka planda çalışarak işlemciyi yoran ve pil tüketen Knox Matrix uygulamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Samsung yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak topluluk moderatörleri mağduriyet yaşayanları yetkili servislere yönlendiriyor.

SUÇLU KNOX MATRIX UYGULAMASI OLABİLİR

Kullanıcıların Samsung topluluk forumlarındaki şikayetlerine göre, söz konusu güvenlik güncellemesinin ardından cihazların pil ömründe ciddi bir düşüş yaşanıyor. Paylaşılan raporlar durumun oldukça kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Öyle ki, bir Galaxy S24 sahibi pilin üç saatten az dayandığını ve tam şarja ulaşmasının beş saat sürdüğünü belirtiyor. Başka bir Galaxy S25 kullanıcısı ise telefonunun sadece iki saat içinde tamamen kapandığını iddia ediyor.

Batarya kullanım verilerini inceleyen pek çok kişi, problemin Knox Matrix uygulamasından kaynaklandığını öne sürüyor. Paylaşılan ekran görüntüleri, uygulamanın arka planda sürekli çalışarak işlemciyi aşırı derecede yorduğunu ve pilin devasa bir kısmını tükettiğini gösteriyor.

SAMSUNG YETKİLİLERİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Knox Matrix, Samsung'un güvenlik ekosisteminin önemli bir parçası olarak cihazlarda yer alıyor. Tehditleri algılama, riskli cihazları izole etme ve Android genelinde kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşma gibi kritik görevler üstlenen yazılım, donanıma derinlemesine entegre edildiği için kolayca kaldırılamıyor.

Android Authority'nin haberine göre, şirket henüz yaşanan krizle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Fakat topluluk moderatörleri, daha fazla bilgi toplamak amacıyla mağduriyet yaşayan kişileri yetkili servislere yönlendiriyor.