Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung'un yayınladığı son güncelleme pilleri bozdu: Şarj çok çabuk bitiyor

Samsung'un Nisan 2026 güvenlik yaması, Galaxy S24 ve S25 serisi telefonlarda bataryanın hızla tükenmesine ve aşırı ısınmaya sebep oluyor. Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da bazı kullanıcıların, hatanın sebebini buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Samsung'un yayınladığı son güncelleme pilleri bozdu: Şarj çok çabuk bitiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 09:40

tarafından yayınlanan Nisan 2026 güvenlik yaması, ilk olarak 6 Nisan'da serisi için kullanıma sunulmuştu. Ay ortalarına doğru serisine de ulaşan yeni yazılım, beraberinde önemli sorunlar getirdi. Güncellemeyi yükleyen cihaz sahipleri, telefonlarında aşırı ısınma ve hızlı şarj tüketimi yaşandığını dile getiriyor.

Samsung'un yayınladığı son güncelleme pilleri bozdu: Şarj çok çabuk bitiyor

0:00 113
HABERİN ÖZETİ

Samsung'un yayınladığı son güncelleme pilleri bozdu: Şarj çok çabuk bitiyor

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Samsung'un Nisan 2026 güvenlik yaması, Galaxy S25 ve S24 serilerinde aşırı ısınma ve hızlı şarj tüketimi gibi sorunlara yol açtı.
Güvenlik güncellemesi ilk olarak 6 Nisan'da Galaxy S25 serisi için yayınlandı, ardından ay ortasında Galaxy S24 serisine ulaştı.
Kullanıcılar, güncellemeyi yükleyen telefonlarında pil ömründe ciddi düşüşler ve aşırı ısınma şikayetlerinde bulunuyor.
Bazı Galaxy S24 sahipleri telefonlarının üç saatten az dayandığını ve tam şarjın beş saat sürdüğünü belirtiyor.
Galaxy S25 kullanıcıları ise telefonlarının iki saat içinde kapandığını iddia ediyor.
Sorunun, arka planda çalışarak işlemciyi yoran ve pil tüketen Knox Matrix uygulamasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Samsung yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak topluluk moderatörleri mağduriyet yaşayanları yetkili servislere yönlendiriyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

SUÇLU KNOX MATRIX UYGULAMASI OLABİLİR

Kullanıcıların Samsung topluluk forumlarındaki şikayetlerine göre, söz konusu güvenlik güncellemesinin ardından cihazların pil ömründe ciddi bir düşüş yaşanıyor. Paylaşılan raporlar durumun oldukça kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Samsung'un yayınladığı son güncelleme pilleri bozdu: Şarj çok çabuk bitiyor

Öyle ki, bir Galaxy S24 sahibi pilin üç saatten az dayandığını ve tam şarja ulaşmasının beş saat sürdüğünü belirtiyor. Başka bir Galaxy S25 kullanıcısı ise telefonunun sadece iki saat içinde tamamen kapandığını iddia ediyor.

Batarya kullanım verilerini inceleyen pek çok kişi, problemin Knox Matrix uygulamasından kaynaklandığını öne sürüyor. Paylaşılan ekran görüntüleri, uygulamanın arka planda sürekli çalışarak işlemciyi aşırı derecede yorduğunu ve pilin devasa bir kısmını tükettiğini gösteriyor.

Samsung'un yayınladığı son güncelleme pilleri bozdu: Şarj çok çabuk bitiyor

SAMSUNG YETKİLİLERİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Knox Matrix, Samsung'un güvenlik ekosisteminin önemli bir parçası olarak cihazlarda yer alıyor. Tehditleri algılama, riskli cihazları izole etme ve Android genelinde kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşma gibi kritik görevler üstlenen yazılım, donanıma derinlemesine entegre edildiği için kolayca kaldırılamıyor.

Android Authority'nin haberine göre, şirket henüz yaşanan krizle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Fakat topluluk moderatörleri, daha fazla bilgi toplamak amacıyla mağduriyet yaşayan kişileri yetkili servislere yönlendiriyor.

ETİKETLER
#samsung
#galaxy s24
#galaxy s25
#Güvenlik Yaması
#Knox Matrix
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.