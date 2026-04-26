Eylül ayında Apple CEO'luğu görevini bırakmaya hazırlanan Tim Cook, şirketi yönettiği dönemi değerlendirmek üzere çalışanlarla bir araya geldi. Deneyimli yönetici, şirket içi düzenlenen toplantıda görev süresi boyunca yaptığı en büyük hatayı paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Tim Cook, Apple CEO'luğundaki en büyük hatasını itiraf etti Eylül ayında Apple CEO'luğundan ayrılmaya hazırlanan Tim Cook, görev süresi boyunca yaptığı en büyük hatanın 2012'de piyasaya sürülen Apple Haritalar uygulaması olduğunu belirtti. Tim Cook, Apple CEO'luğu görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Şirket içi bir toplantıda, yöneticilik kariyerindeki en büyük hatasının 2012'de çıkan Apple Haritalar uygulaması olduğunu söyledi. Uygulamanın piyasaya çıktığında yanlış yol tarifleri verdiği ve noktaları hatalı etiketlediği belirtildi. Cook, yazılımın lansmana hazır olmadığını itiraf etti ve test sürecinin yetersiz olduğunu belirtti. Cook, bu deneyimden ders çıkararak Apple'ın artık gezegendeki en iyi harita uygulamasına sahip olduğunu savundu. Cook, kullanıcılar için en doğrusunun o dönemde diğer harita uygulamalarını önermek olduğunu ifade etti.

TIM COOK'UN EN BÜYÜK HATASI: APPLE HARİTALAR

Bloomberg'in haberine göre Cook, yöneticilik kariyerindeki "ilk gerçekten büyük hatanın" 2012 yılında iPhone için yayınlanan Apple Haritalar uygulaması olduğunu dile getirdi. Uygulama piyasaya sürüldüğünde yalnızca Google Haritalar’ın gerisinde kalmakla yetinmedi; aynı zamanda kullanıcılara yanlış yol tarifleri verdi ve önemli noktaları hatalı etiketlemişti.

Yazılımın aslında lansmana hazır olmadığını açıkça itiraf eden Cook, test sürecinin kısıtlı ve yerel düzeyde tutulması sebebiyle şirketin uygulamanın hazır olduğuna inandığını belirtti. Yaşanan fiyaskoyu son derece değerli bir deneyim şeklinde yorumlayan deneyimli CEO, elde edilen dersler sayesinde "Apple'ın artık gezegendeki en iyi harita uygulamasına sahip olduğunu" savundu.

Tim Cook, "Bunun için özür diledik ve 'Gidin, şu diğer uygulamaları kullanın. Onlar bizimkinden daha iyi.' dedik. Bizim açımızdan oldukça zordu ama kullanıcılarımız için en doğrusuydu. Bu da aldığımız kararların merkezinde her zaman kullanıcıyı tutmamızın bir örneğidir" ifadelerini kullandı.