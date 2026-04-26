Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tim Cook, Apple CEO'luğundaki en büyük hatasını itiraf etti

Eylül ayında görevinden ayrılmaya hazırlanan Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlarla gerçekleştirdiği toplantıda yöneticilik kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 16:16

Eylül ayında Apple 'luğu görevini bırakmaya hazırlanan , şirketi yönettiği dönemi değerlendirmek üzere çalışanlarla bir araya geldi. Deneyimli yönetici, şirket içi düzenlenen toplantıda görev süresi boyunca yaptığı en büyük hatayı paylaştı.

Tim Cook, Apple CEO'luğundaki en büyük hatasını itiraf etti

0:00 84
HABERİN ÖZETİ

Tim Cook, Apple CEO'luğundaki en büyük hatasını itiraf etti

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Eylül ayında Apple CEO'luğundan ayrılmaya hazırlanan Tim Cook, görev süresi boyunca yaptığı en büyük hatanın 2012'de piyasaya sürülen Apple Haritalar uygulaması olduğunu belirtti.
Tim Cook, Apple CEO'luğu görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.
Şirket içi bir toplantıda, yöneticilik kariyerindeki en büyük hatasının 2012'de çıkan Apple Haritalar uygulaması olduğunu söyledi.
Uygulamanın piyasaya çıktığında yanlış yol tarifleri verdiği ve noktaları hatalı etiketlediği belirtildi.
Cook, yazılımın lansmana hazır olmadığını itiraf etti ve test sürecinin yetersiz olduğunu belirtti.
Cook, bu deneyimden ders çıkararak Apple'ın artık gezegendeki en iyi harita uygulamasına sahip olduğunu savundu.
Cook, kullanıcılar için en doğrusunun o dönemde diğer harita uygulamalarını önermek olduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

TIM COOK'UN EN BÜYÜK HATASI: APPLE HARİTALAR

Bloomberg'in haberine göre Cook, yöneticilik kariyerindeki "ilk gerçekten büyük hatanın" 2012 yılında iPhone için yayınlanan Apple Haritalar uygulaması olduğunu dile getirdi. Uygulama piyasaya sürüldüğünde yalnızca Google Haritalar’ın gerisinde kalmakla yetinmedi; aynı zamanda kullanıcılara yanlış yol tarifleri verdi ve önemli noktaları hatalı etiketlemişti.

Tim Cook, Apple CEO'luğundaki en büyük hatasını itiraf etti

Yazılımın aslında lansmana hazır olmadığını açıkça itiraf eden Cook, test sürecinin kısıtlı ve yerel düzeyde tutulması sebebiyle şirketin uygulamanın hazır olduğuna inandığını belirtti. Yaşanan fiyaskoyu son derece değerli bir deneyim şeklinde yorumlayan deneyimli CEO, elde edilen dersler sayesinde "Apple'ın artık gezegendeki en iyi harita uygulamasına sahip olduğunu" savundu.

Tim Cook, "Bunun için özür diledik ve 'Gidin, şu diğer uygulamaları kullanın. Onlar bizimkinden daha iyi.' dedik. Bizim açımızdan oldukça zordu ama kullanıcılarımız için en doğrusuydu. Bu da aldığımız kararların merkezinde her zaman kullanıcıyı tutmamızın bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Tim Cook, Apple CEO'luğundaki en büyük hatasını itiraf etti
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.