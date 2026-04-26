Tim Cook, Apple CEO'luğundaki en büyük hatasını itiraf etti

Eylül ayında Apple CEO'luğu görevini bırakmaya hazırlanan Tim Cook, şirketi yönettiği dönemi değerlendirmek üzere çalışanlarla bir araya geldi. Deneyimli yönetici, şirket içi düzenlenen toplantıda görev süresi boyunca yaptığı en büyük hatayı paylaştı.
Bloomberg'in haberine göre Cook, yöneticilik kariyerindeki "ilk gerçekten büyük hatanın" 2012 yılında iPhone için yayınlanan Apple Haritalar uygulaması olduğunu dile getirdi. Uygulama piyasaya sürüldüğünde yalnızca Google Haritalar’ın gerisinde kalmakla yetinmedi; aynı zamanda kullanıcılara yanlış yol tarifleri verdi ve önemli noktaları hatalı etiketlemişti.
Yazılımın aslında lansmana hazır olmadığını açıkça itiraf eden Cook, test sürecinin kısıtlı ve yerel düzeyde tutulması sebebiyle şirketin uygulamanın hazır olduğuna inandığını belirtti. Yaşanan fiyaskoyu son derece değerli bir deneyim şeklinde yorumlayan deneyimli CEO, elde edilen dersler sayesinde "Apple'ın artık gezegendeki en iyi harita uygulamasına sahip olduğunu" savundu.
Tim Cook, "Bunun için özür diledik ve 'Gidin, şu diğer uygulamaları kullanın. Onlar bizimkinden daha iyi.' dedik. Bizim açımızdan oldukça zordu ama kullanıcılarımız için en doğrusuydu. Bu da aldığımız kararların merkezinde her zaman kullanıcıyı tutmamızın bir örneğidir" ifadelerini kullandı.