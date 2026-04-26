Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İkinci eli sıfırını solladı: Yenilenmiş telefon fiyatları şaşkına çevirdi

Samsung, yenilenmiş Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerini satışa sundu. Fakat markanın sıfır cihazlarda uyguladığı güncel indirimler, yenilenmiş modellerin fiyatını yepyeni telefonların üzerine çıkardı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 15:43

Akıllı telefon pazarının devlerinden , doğrudan kendi onardığı ve yeni piller taktığı cihazları kapsayan "Re-Newed" (Yenilenmiş) programını genişletiyor. Şirketin en yeni katlanabilir modelleri olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, söz konusu program dahilinde yeniden satışa sunuldu. Ancak cihazların güncel fiyat etiketleri tüketicileri oldukça şaşırttı.

Samsung, yeni Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerini kendi yenilenmiş programı 'Re-Newed' ile satışa sundu ancak yenilenmiş versiyonlar sıfır modellerden daha pahalıya satılıyor.
Samsung'un 'Re-Newed' programı Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerini kapsayacak şekilde genişletildi.
Yenilenmiş Galaxy Z Fold 7 (256 GB) 1.699 dolara satılırken, sıfır model 1.599 dolara satılıyor.
Yenilenmiş Galaxy Z Flip 7 (256 GB) 939 dolardan başlayan fiyatlarla listelenirken, sıfır model 899 dolara satılıyor.
Bu fiyatlandırma stratejisinin yenilenmiş telefonları tercih edilebilir olmaktan çıkardığı değerlendiriliyor.
Galaxy Z Fold 7 için gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunurken, Galaxy Z Flip 7 için sadece 'Nane' (Mint) rengi sunuluyor.
SIFIR MODELLER, YENİLENMİŞ VERSİYONLARDAN DAHA UCUZ

9to5Google'ın haberine göre, kutusu açılmamış yepyeni bir Galaxy Z Fold 7 (256 GB) modeli 1.599 dolara satılıyor. Aynı cihazın yenilenmiş versiyonu için istenen bedel ise 1.699 dolar seviyesinde bulunuyor.

"Mantıksız" olarak değerlendirilen aynı fiyatlandırma stratejisi Galaxy Z Flip 7 modelinde de geçerliliğini koruyor. Yenilenmiş Z Flip 7 cihazı 939 dolardan başlayan fiyatlarla listelenirken, hiç kullanılmamış yepyeni model 899 dolara alıcı bekliyor.

Şirketin kendi eliyle sıfır cihazlarda böylesine büyük bir fiyat avantajı sunmasının, yenilenmiş telefonları tercih edilebilir olmaktan çıkardığı değerlendiriliyor. Cihazların renk seçeneklerine bakıldığında Fold serisinde gümüş, mavi ve siyah tonları mevcut. Flip serisinde ise kullanıcılara sadece "Nane" (Mint) rengi sunuluyor.

YENİLENMİŞ GALAXY Z FOLD 7 VE FLİP 7 FİYATLARI

Normal şartlarda cihazların perakende ve "Re-Newed" fiyatlandırması şu şekilde listeleniyor:

ModelDepolamaPerakende FiyatıYenilenmiş Fiyatı
Galaxy Z Fold 7256GB1.999 dolar1.699 dolar
Galaxy Z Fold 7512GB2.199 dolar1.749 dolar
Galaxy Z Fold 71TB2.499 dolar1.879 dolar
Galaxy Z Flip 7256GB1.099 dolar939 dolar
Galaxy Z Flip 7512GB1.299 dolar989 dolar
