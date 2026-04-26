İkinci eli sıfırını solladı: Yenilenmiş telefon fiyatları şaşkına çevirdi

Akıllı telefon pazarının devlerinden Samsung, doğrudan kendi onardığı ve yeni piller taktığı cihazları kapsayan "Re-Newed" (Yenilenmiş) programını genişletiyor. Şirketin en yeni katlanabilir modelleri olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7, söz konusu program dahilinde yeniden satışa sunuldu. Ancak cihazların güncel fiyat etiketleri tüketicileri oldukça şaşırttı.
9to5Google'ın haberine göre, kutusu açılmamış yepyeni bir Galaxy Z Fold 7 (256 GB) modeli 1.599 dolara satılıyor. Aynı cihazın yenilenmiş versiyonu için istenen bedel ise 1.699 dolar seviyesinde bulunuyor.
"Mantıksız" olarak değerlendirilen aynı fiyatlandırma stratejisi Galaxy Z Flip 7 modelinde de geçerliliğini koruyor. Yenilenmiş Z Flip 7 cihazı 939 dolardan başlayan fiyatlarla listelenirken, hiç kullanılmamış yepyeni model 899 dolara alıcı bekliyor.
Şirketin kendi eliyle sıfır cihazlarda böylesine büyük bir fiyat avantajı sunmasının, yenilenmiş telefonları tercih edilebilir olmaktan çıkardığı değerlendiriliyor. Cihazların renk seçeneklerine bakıldığında Fold serisinde gümüş, mavi ve siyah tonları mevcut. Flip serisinde ise kullanıcılara sadece "Nane" (Mint) rengi sunuluyor.
Normal şartlarda cihazların perakende ve "Re-Newed" fiyatlandırması şu şekilde listeleniyor:
|Model
|Depolama
|Perakende Fiyatı
|Yenilenmiş Fiyatı
|Galaxy Z Fold 7
|256GB
|1.999 dolar
|1.699 dolar
|Galaxy Z Fold 7
|512GB
|2.199 dolar
|1.749 dolar
|Galaxy Z Fold 7
|1TB
|2.499 dolar
|1.879 dolar
|Galaxy Z Flip 7
|256GB
|1.099 dolar
|939 dolar
|Galaxy Z Flip 7
|512GB
|1.299 dolar
|989 dolar