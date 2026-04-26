Görme bozukluğu, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir: Yapay retina geliştirildi

Retina dejenerasyonu gibi hastalıklar nedeniyle görme yetisini kaybeden hastalar için umut verici bir gelişme yaşandı. Yonsei Üniversitesi ve Temel Bilimler Enstitüsü (IBS) araştırmacıları, hasarlı dokuları onarmak yerine farklı bir yöntem izleyerek yapay retina aygıtı üretti.
Nature Electronics dergisinde yayımlanan makale, cihazın yakın kızılötesi ışığı elektrik sinyallerine dönüştürerek çalıştığını ortaya koyuyor.
İnsan gözünün arka kısmında yer alan ince doku tabakası olan retina, görünür ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren fotoreseptör hücrelerden oluşuyor. Çeşitli rahatsızlıklar, bu hücrelerin işlevini yitirmesine yol açtığında körlük ortaya çıkıyor. Geliştirilen yeni sistem ise bozulan fotoreseptörleri tamamen es geçerek, retinadaki sağlam ganglion hücrelerini doğrudan hedef alıyor.
Makalenin yazarlarından Won Gi Chung ve Inhea Jeong, yapay retinanın çalışma prensibini şu sözlerle özetledi: "Epiretinal yüzeye yapıştırılabilen ve yakın kızılötesi (NIR) ışığı, ganglion hücrelerini seçici olarak uyaran elektriksel uyarıcılara dönüştürebilen ince bir yapay retina geliştirdik."
Araştırma ekibi tarafından tasarlanan teknoloji iki ana bileşenden meydana geliyor: fototransistör dizisi ve sıvı metal mikro sütun elektrotlar. Işığa duyarlı minik cihazlardan oluşan fototransistör ızgarası görünmez kızılötesi ışığı algılarken, yumuşak sıvı metalden üretilen sütunlar, elektrik sinyallerini doğrudan beynin görsel bilgi merkezine iletiyor. Böylelikle sinyal iletimi sırasında doku hasarının da büyük oranda önüne geçilmiş oluyor.
Bilim insanları laboratuvar ortamında geliştirdikleri sistemi kör fareler üzerinde test etti. Cihazın dokulara hiçbir zarar vermediği kanıtlandı. Üstelik test edilen farelerin davranışları ve beyin aktiviteleri, hayvanların çevrelerindeki ışığı kısmen algılamaya başladığını gösterdi.
Henüz erken aşamada olan çalışmaların, insan deneylerine geçmeden önce çok daha detaylı testlerden geçmesi gerekiyor. Eğer sistem insanlarda da güvenli bulunursa, görme engelli bireyler için yepyeni umutların kapısı aralanmış olacak.