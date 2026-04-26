Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Görme bozukluğu, yeni yöntem sonrası tarihe karışabilir: Yapay retina geliştirildi

Güney Koreli araştırmacılar, hasarlı göz hücrelerini atlayarak kızılötesi ışık yardımıyla görme yetisini kısmen geri kazandırabilen bir 'yapay retina' geliştirdi. İşte tüm detaylar...

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 15:47

Retina dejenerasyonu gibi hastalıklar nedeniyle görme yetisini kaybeden hastalar için umut verici bir gelişme yaşandı. Yonsei Üniversitesi ve Temel Bilimler Enstitüsü (IBS) araştırmacıları, hasarlı dokuları onarmak yerine farklı bir yöntem izleyerek yapay retina aygıtı üretti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Yonsei Üniversitesi ve Temel Bilimler Enstitüsü (IBS) araştırmacıları, görme yetisini kaybeden hastalar için hasarlı dokuları onarmak yerine farklı bir yöntem izleyerek yakın kızılötesi ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren yapay retina aygıtı geliştirdi.
Geliştirilen yapay retina, insan gözündeki bozulan fotoreseptör hücreleri es geçerek retinadaki sağlam ganglion hücrelerini doğrudan hedef alıyor.
Cihaz, fototransistör dizisi ve sıvı metal mikro sütun elektrotlardan oluşuyor; fototransistörler görünmez kızılötesi ışığı algılıyor, sıvı metal sütunlar ise elektrik sinyallerini beyne iletiyor.
Yapılan hayvan deneylerinde cihazın dokulara zarar vermediği ve kör farelerin çevreyi kısmen algılamaya başladığı gözlemlendi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Nature Electronics dergisinde yayımlanan makale, cihazın yakın kızılötesi ışığı elektrik sinyallerine dönüştürerek çalıştığını ortaya koyuyor.

YAPAY RETİNA NASIL ÇALIŞIYOR?

İnsan gözünün arka kısmında yer alan ince doku tabakası olan retina, görünür ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren fotoreseptör hücrelerden oluşuyor. Çeşitli rahatsızlıklar, bu hücrelerin işlevini yitirmesine yol açtığında körlük ortaya çıkıyor. Geliştirilen yeni sistem ise bozulan fotoreseptörleri tamamen es geçerek, retinadaki sağlam ganglion hücrelerini doğrudan hedef alıyor.

Makalenin yazarlarından Won Gi Chung ve Inhea Jeong, yapay retinanın çalışma prensibini şu sözlerle özetledi: "Epiretinal yüzeye yapıştırılabilen ve yakın kızılötesi (NIR) ışığı, ganglion hücrelerini seçici olarak uyaran elektriksel uyarıcılara dönüştürebilen ince bir yapay retina geliştirdik."

Araştırma ekibi tarafından tasarlanan teknoloji iki ana bileşenden meydana geliyor: fototransistör dizisi ve sıvı metal mikro sütun elektrotlar. Işığa duyarlı minik cihazlardan oluşan fototransistör ızgarası görünmez kızılötesi ışığı algılarken, yumuşak sıvı metalden üretilen sütunlar, elektrik sinyallerini doğrudan beynin görsel bilgi merkezine iletiyor. Böylelikle sinyal iletimi sırasında doku hasarının da büyük oranda önüne geçilmiş oluyor.

HAYVAN DENEYLERİ UMUT VERİYOR

Bilim insanları laboratuvar ortamında geliştirdikleri sistemi kör fareler üzerinde test etti. Cihazın dokulara hiçbir zarar vermediği kanıtlandı. Üstelik test edilen farelerin davranışları ve beyin aktiviteleri, hayvanların çevrelerindeki ışığı kısmen algılamaya başladığını gösterdi.

Henüz erken aşamada olan çalışmaların, insan deneylerine geçmeden önce çok daha detaylı testlerden geçmesi gerekiyor. Eğer sistem insanlarda da güvenli bulunursa, görme engelli bireyler için yepyeni umutların kapısı aralanmış olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Buzdolabını 22 saat çalıştıran batarya: Elektrik kesintisinde yiyecekler bozulmayacak
WhatsApp hesaplarını ele geçiren Morpheus virüsüne dikkat!
