Samsunlu kimyager, 1500 dereceye kadar koruma sağlayan yanmaz boya geliştirdi

Samsun'da yaşayan kimyager Yücel Kaynar, 9 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda, ahşap yapıları yangına karşı koruyabilen bir boya geliştirdi. "Nanoperl" adı verilen su bazlı ve inorganik içerikli özel boya, 1500 dereceye kadar dayanıklılık gösterebiliyor. Ahşap yüzeylerde ısıya karşı bariyer oluşturarak ısının iletimini engelliyor. Ayrıca zehirli gaz salınımı da yapmıyor.

Samsun'da yaşayan kimyager Yücel Kaynar, 9 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda yangınlara karşı yüksek koruma sağlayan özel bir boya geliştirdi. "Nanoperl" adı verilen bu boya, 1500 dereceye kadar dayanıklılık göstererek özellikle ahşap yapıların yangına karşı korunmasına önemli katkı sağlıyor.

Kaynar, Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (TEKNOPARK) yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yangın ve aşırı soğuk gibi dış etkenlere karşı daha dirençli boya üretme hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Ahşap yapıların dünyanın her yanında revaçta olduğunu anlatan Kaynar, insanların, ahşap yapıları hem depremde riski azalttığı hem de daha güzel görüntü verdiği için kullandığını ancak bu yapıların yangına karşı çok hassas olduğunu ve bunun önlenmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade etti.

GELİŞTİRİLEN ÜRÜN, SU BAZLI

Geliştirdikleri ürünün su bazlı olduğunu ve inorganik maddelerden oluştuğunu bildiren Kaynar, üründe kullandıkları malzemelerin tamamının yerli ve milli ham maddeler olduğunu vurguladı. Yaptıkları deneysel çalışmalarda 1000 dereceleri gördüklerini ve ahşap yapıda etkilenme olmadığını ekledi. Ürünlerinin, yüksek ısıya gelince, yani 300 dereceleri geçince ahşap kısmına ısının iletimini engelleyen bariyer oluşturma prensibine sahip olduğunun da altını çizdi.

"O bariyer arka yüzeye, yani ahşaba koruma sağlıyor. Aradaki hava boşluğu, ahşabı koruyor" diyen Kaynar, ulaşan ısı 60-70 derece gibi düşük kaldığı için ahşabın yangından etkilenmediği bilgisini verirken, "Bütün bu aşamalar olurken duman, gaz, karbondioksit gibi herhangi zehirli madde açığa çıkmadığı için insanlarımız veya canlılarımız yangından etkilenmiyor. Zaten yangın oluşmamış oluyor" diye konuştu.

BİNLERCE FARKLI HAM MADDE İLE DENEYSEL ÇALIŞMA

Ürünü geliştirirken binlerce farklı ham madde ile deneysel çalışma yaptıklarını da vurgulayan Kaynar, proje bittiğinde 60 civarında ham madde kullandıklarını, birbirlerine çok zıt ham maddeler olduğunu ve bunları farklı reaksiyonlarla birbirlerine uyumlu hale getirdiklerini anlattı.

O aşamadan sonra ürünlerin hiçbirinin birbirine zıt tepki göstermediğini ve yanmadığını dile getiren kimyager, ayrıca boyama yapılan yerden kalkma yapmadığını, hiçbir şeyden etkilenmediğini ve darbelere karşı da çok mukavemetli malzeme oluştuğunu açıkladı.

İHA/SİHA GİBİ FARKLI YAPILARDA DA KULLANILABİLİR

Yanmaz boya sadece ahşap değil, farklı yapılarda da kullanılabilecek. Kaynar, İHA/SİHA gibi hava araçları ile askeri araçlar, fabrikalar, çelik donatılar, beton zemin, sac, cam, seramik ve çatı gibi malzemelerin üzerinde de kullanıma uygun olduğunu belirtti. Kullandıkları boyanın, 1500 dereceyi çok rahatlıkla tolere ettiğini, gaz çıkma, akma, dökülme veya ortamı terk etme gibi handikap oluşmadığı için can kaybını engellediğini ve ortamda can-mal kaybı oluşmadığını kaydetti.