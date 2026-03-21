Sanal arsalar alanın elinde kaldı: Değer kaybı yüzde 99

Metaverse'te bir dönem milyonlarca dolara satılan araziler, şimdi yüzde 99'a varan değer kayıplarıyla yatırımcılarına devasa zararlar ettirdi. Meta'nın ise metaverse projelerinden sorumlu birimi Reality Labs'in toplam zarar tablosu 80 milyar dolara ulaştı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 17:40

Bir dönemin en büyük çılgınlıklarından biri olan metaverse teknolojisinde sular durulmuyor. Milyonlarca dolarlık yatırımların yapıldığı sanal gayrimenkullerin, değerinin yüzde 99'unu kaybederek yatırımcıları büyük bir hüsrana uğrattığı bildirildi. CoinGecko verilerine göre, değer kayıpları piyasayı tamamen altüst etmiş durumda.

Sanal arsalar alanın elinde kaldı: Değer kaybı yüzde 99

HABERİN ÖZETİ

Sanal arsalar alanın elinde kaldı: Değer kaybı yüzde 99

Metaverse teknolojisindeki sanal gayrimenkul ve NFT pazarlarında yaşanan büyük değer kayıpları, yatırımcıları ve sanal evren projelerini olumsuz etkilemektedir.
Metaverse'teki sanal gayrimenkullerin değerleri yüzde 99'a kadar geriledi.
The Sandbox'ta bir arazi 450 bin dolardan 1.025 dolara düştü.
Decentraland'daki bir moda bölgesi arazisi 2,43 milyon dolardan 8.929 dolara indi.
Meta'nın Reality Labs bölümü, 2024'te 17,7 milyar dolar, 2025'te ise 19,2 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı.
Meta, Horizon Worlds platformunu 15 Haziran 2026'da Quest VR başlıklarından kaldıracak.
Meta, Reality Labs bünyesindeki 1.000'den fazla çalışanı işten çıkardı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Örneğin The Sandbox evrenindeki ünlü rapçi Snoop Dogg'un malikanesinin hemen yanındaki arazi, 450 bin dolardan 1.025 dolara kadar geriledi. Tokens.com şirketine ait Group tarafından Decentraland üzerinde 2,43 milyon dolara satın alınan moda bölgesi arazisi ise yüzde 99,6 oranında eriyerek 8 bin 929 dolar seviyesine indi.

Aynı çöküş Republic Realm'in The Sandbox üzerindeki 4,3 milyon dolarlık devasa yatırımında da yaşandı. Mülkün değeri 65 bin 583 dolara düştü. Bununla birlikte piyasadaki kan kaybı arsalarla sınırlı kalmadı. DappRadar raporları, NFT borç verme pazarındaki hacmin Ocak 2024'teki 1 milyar dolarlık zirvesinden 2025 yılında 50 milyon dolara kadar gerilediğini gösteriyor.

Sanal arsalar alanın elinde kaldı: Değer kaybı yüzde 99

META'NIN SANAL EVREN HAYALLERİ SUYA DÜŞÜYOR

Sanal evrenin en büyük destekçilerinden 'da da işler pek yolunda gitmiyor. Şirketin metaverse projelerini yürüten Reality Labs bölümü, 2024 yılında 17,7 milyar dolar, 2025 yılında ise tam 19,2 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı. Birimin 2020 sonundan günümüze kadar biriktirdiği toplam zarar 80 milyar dolara ulaşmış vaziyette.

Meta, Horizon Worlds platformunu 15 Haziran 2026 itibarıyla Quest VR başlıklarından kaldıracağını ve sadece mobil cihazlara odaklanacağını duyurdu.

Tüm yaşananlara rağmen, şirket yapay zeka ve giyilebilir teknolojilere yönelerek Reality Labs bünyesindeki 1.000'den fazla çalışanı işten çıkardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın neden çakıldı? Elinde altın olanlar dikkat! Yatırımcının kaybı yüzde 10,4
