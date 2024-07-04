SARSILMAZ'ın ortağından 'Türk Terminatör': Gizli Silah Kulesi'nin atış görüntüleri paylaşıldı
SARSILMAZ'ın ortak şirketi Best Defence'in geliştirdiği Gizli Silah Kulesi, pick-up ve SUV tipi zırhlandırılmış araçlarda test ediliyor. 'Türk Terminatör' olarak isimlendirilen Gizli Silah Kulesi'nin yeni görüntüleri paylaşıldı.
Türk savunma sanayisine tüfek, silah ve mühimmat gibi projelerle katkı sağlayan SARSILMAZ yeni projeleriyle uluslararası pazara ismini yazdırıyor.
GİZLİ SİLAH KULESİ
SARSILMAZ ortağı Best Defence'in geliştirdiği Gizli Silah Kulesi, pick-up ve SUV tipi zırhlandırılmış araçlarda kullanılıyor.
TÜRK TERMİNATÖR!
Gizli Silah Kulesi, istenildiğinde aracın arkasından dışarı çıkarılıyor ve atış gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada atışa ait görüntüler yayınlandı. Yerli Gizli Silah Kulesi, ‘terminatör’ olarak anıldı.
KORALP ÜRÜN AİLESİ
Hâlihazırda bu kullanıcıların farklı tipteki zırhlı araçları ve sabit tesisleri üzerinde aktif olarak görev yapan çok sayıda KORALP sistemi bulunuyor.
STANDART ÖZELLİKLER
KORALP UKSS ürün ailesinde, aşağıdaki kabiliyetler ve alt sistemler, standart özellik olarak yer alıyor:
Lazer Mesafe Ölçer
Balistik Bilgisayar ile Otomatik Yükseliş ve Önleme Verme
Gündüz Kamerası
Termal Kamera
Ateşlenen Mühimmat Sayacı
Son Mühimmat Uyarısı
Balistik Koruma
Acil Durumlarda Manuel Kullanım