SARSILMAZ'ın ortağından 'Türk Terminatör': Gizli Silah Kulesi'nin atış görüntüleri paylaşıldı

04 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:14

Türk Savunma Sanayii'nden bir başarı daha! İmzalar atıldı

Türk Savunma Sanayii'nden bir başarı daha! İmzalar atıldı

Türk savunma sanayisine tüfek, silah ve mühimmat gibi projelerle katkı sağlayan SARSILMAZ yeni projeleriyle uluslararası pazara ismini yazdırıyor.

GİZLİ SİLAH KULESİ

SARSILMAZ ortağı Best Defence'in geliştirdiği Gizli Silah Kulesi, pick-up ve SUV tipi zırhlandırılmış araçlarda kullanılıyor.

TÜRK TERMİNATÖR!

Gizli Silah Kulesi, istenildiğinde aracın arkasından dışarı çıkarılıyor ve atış gerçekleştiriliyor. Sosyal medyada atışa ait görüntüler yayınlandı. Yerli Gizli Silah Kulesi, ‘terminatör’ olarak anıldı.

KORALP ÜRÜN AİLESİ

Hâlihazırda bu kullanıcıların farklı tipteki zırhlı araçları ve sabit tesisleri üzerinde aktif olarak görev yapan çok sayıda KORALP sistemi bulunuyor.

STANDART ÖZELLİKLER

KORALP UKSS ürün ailesinde, aşağıdaki kabiliyetler ve alt sistemler, standart özellik olarak yer alıyor:

Lazer Mesafe Ölçer

Balistik Bilgisayar ile Otomatik Yükseliş ve Önleme Verme

Gündüz Kamerası

Termal Kamera

Ateşlenen Mühimmat Sayacı

Son Mühimmat Uyarısı

Balistik Koruma

Acil Durumlarda Manuel Kullanım