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 | Ömer Faruk Dogan

Savaş gemilerinin kalbi artık tamamen yerli ve milli!

HAVELSAN, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Gemilerin kalbi olan Gemi Veri Dağıtım Sistemi'nde (GVDS) kullanılan kritik elektronik bileşenler tamamen millileştirildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 11:32

HAVELSAN, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, milli imkanlarla geliştirdiği Gemi Veri Dağıtım Sistemi'nde (GVDS) kullanılan kritik elektronik bileşenleri de millileştirmeyi başardı.

ELEKTRONİK KARTLAR MİLLİLEŞTİ

HAVELSAN mühendislerince geliştirilen GVDS'de kullanılan Single Board Computer (SBC), Zaman Kartı, Çeşitli Arayüz ve Güç Kartları ile Compact PCI Backplane gibi daha önce yurt dışından temin edilen ticari elektronik kartlar millileştirilerek, sistemin tamamen yerli imkanlarla üretilmesi sağlandı.

Bu kapsamda, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği elektronik kartlarla üretilen GVDS ailesinin 56. üyesi, MİLGEM-6 için gerçekleştirilen Fabrika Kabul Testi'nden yüzde 100 başarıyla geçti ve A notu aldı.

İŞLETİM SİSTEMİ SÜRÜCÜLERİ TAM PERFORMANSTA ÇALIŞABİLİYOR

Elektronik kartların tamamının HAVELSAN çalışanları tarafından geliştirilmesiyle, aynı zamanda Gerçek Zamanlı VxWorks işletim sistemi sürücülerinin de tam performansta çalışabilmesi sağlandı.

Böylece donanmalardaki gemilerin kalbi olan HAVELSAN'ın GVDS donanım ve yazılım çözümüne, milli elektronik kartlar da eklenmiş oldu. Aynı yüksek performanslı elektronik donanım ve yazılım altlıkları "Barış Kartalı" gibi başka birçok projede de kullanılabilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yaptığı açıklamada, bu başarıda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, geliştirdikleri sistemlerde millileştirmeye verdikleri önemin büyük rolü olduğunu sözlerine ekledi.

PLATFORM VERİ DAĞITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN AİLESİ GENİŞLEYECEK

"Bu başarıyı ayrıca; elektronik tasarım mühendislerimize, sistem mühendislerimize, gerçek zamanlı ve gömülü yazılım mühendislerimize, mekanik tasarımları yapan makina mühendislerimize, üretimlerimizi yapan endüstri mühendislerimize ve tüm süreçlerde görev alan teknikerlerimize, teknisyenlerimize borçluyuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

HAVELSAN'ın Platform Veri Dağıtım Sistemleri ürün ailesinin; Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi ve yakın zamanda Barış Kartalı Projesiyle aileye katılacak olan Barış Kartalı (BK) Mission Computing Systems (MCS) donanımlarıyla genişlemeye devam edeceği ifade edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

HAVELSAN GVDS nedir?
HAVELSAN'ın geminin "kalbi" olarak tanımladığı Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), platform verilerini toplayarak emniyet ve etkinlikle tüm alt sistemlere veriyi dağıtan bir servis sağlayıcı sistem olarak görev yapıyor.
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#Teknoloji
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