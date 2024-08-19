Savunma Sanayii alanında bir başarı daha! ROKETSAN'dan tam isabet

19 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

Savunma Sanayiinden yeni bir rekor! Tarihin en büyük ihracatı

Savunma Sanayiinden yeni bir rekor! Tarihin en büyük ihracatı

Türkiye, Savunma Sanayii alanında bir başarıya daha imza attı. ROKETSAN tarafından üretilip geliştirilen 'Kara Atmaca Seyir Füzesi' KALE ARGE tarafından üretilen yerli motorla uçuşlara başladı. Bu zamana kadar en uzun süreli uçuşunu gerçekleştiren Atmaca, hedeflerini de tam isabet vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de Atmaca'nın başarısı hakkında açıklamalar gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazanma ihtiyacına yönelik olarak geliştirilmekte olan Kara ATMACA Seyir Füzesi’ne ilişkin sözleşme, 18 Ağustos 2021 tarihinde imzalandı.

Gerçekleştirilen atışlı test faaliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları ifade etti:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun menzile sahip, taktik tekerlekli kara aracından fırlatılabilen bir seyir füzesi olarak, 2021 yılında başlattığımız Kara ATMACA’nın başlıca hedefleri arasında; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları, sabit/yeri değiştirilebilir karadan karaya füze sistemleri bulunuyor.

"DÜNYADAKİ BENZERLERİNDEN ÖNDE OLACAK"

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bir harp başlığına ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip KARA ATMACA Seyir Füzesi, agresif manevralar gerçekleştirerek santimetre hassasiyetle belirlenen hedefleri imha edebilecek şekilde geliştiriliyor. Eminim ki; Kara ATMACA, fark yaratan teknik ve taktik özellikleri ile dünyadaki benzerlerinden bir adım önde yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atışı test faaliyetinde Kara ATMACA, KTJ3700 motoru ile uçarak, hedefini tam isabetle vurdu ve bugüne kadarki en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Proje kapsamında emek veren ROKETSAN ve KALE ARGE çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.”

Kara ATMACA projesinin 2026 yılında hizmete alınması hedefleniyor.