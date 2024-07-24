Savunma Sanayii alanında yepyeni bir ürün! Yakıt transfer sistemi devreye giriyor

24 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:24

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanması’na önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunarken çeşitli projelerin de yükleniciliğini yapıyor. Altınay Savunma yeni projeleri ile ülkemizin 'Tam bağımsız müreffeh bir Türkiye' olma yolunda destek vermeye devam ediyor.

Kuş kapanı Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi ve Gerçek Zamanlı Kızılötesi İz Yönetim Sistemi gibi önemli deniz sistemleri projelerinde görev alan Altınay Savunma Teknolojileri, 2024 yılı itibariyle JP-5 Yakıt Transfer ve Servis Sistemi geliştirme faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Kuş kapanı sisteminde olduğu gibi bu sistem de İstif Sınıfı gemilerde yer alacak.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan; "Sağlayacağımız Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi ile JP-5 Yakıt Transfer ve Servis Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine yeni girecek olan İstif Sınıfı gemiler başta olmak üzere donanmamıza ait diğer mevcut ve yeni gemiler için yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldıracak, müttefik ülkelerin ihtiyaçları açısından da ülkemizin ihracat potansiyeline ilave katkı sağlayacak.

Şirketimiz, savunma sanayimiz açısından kritik teknolojilere yatırım yapılması suretiyle, ordumuzun operasyonel kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" şeklinde konuştu.

GÜVENLİ, HIZLI VE VERİMLİ YAKIT İKMALİ

JP-5 Yakıt Transfer Sistemi, askeri gemi platformlarına konuşlu helikopterlerin NATO F-44 (JP-5) yakıt ihtiyacını karşılıyor. Sistem, helikoptere yakıt transferi ile birlikte yakıtın boşaltılması ve yakıtın filtrelenmesini de sağlıyor. Ayrıca, JP-5 yakıtının depolama, servis ve tahliye tanklarından separatör aracılığıyla JP-5 İkmal İstasyonu'na transferi gibi görevleri de yerine getiriyor. Sistem gerek güvertede gerekse de uçuş sırasında yakıt transferinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Bu kapsamlı sistem ile askeri operasyonlarda güvenli, hızlı ve verimli yakıt ikmali gerçekleştirilerek helikopter operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yapılması sağlanıyor. Şirket, TAİS OG–STM İş Ortaklığı ana yükleniciliğinde JP-5 Yakıt Transfer ve Servis Sistemi geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİ İNİŞ İÇİN YERLİ TEKNOLOJİ

Altınay Savunma Teknolojileri tarafından, STM ana yükleniciliğinde geliştirilen Kuş kapanı (Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi) ise helikopterlerin gemiye güvenle inişini, sabitlenmesini, hangara çekilmesini ve platforma alınmasını sağlıyor. Sistem, görüntü işleme teknolojisini kullanarak helikopterin konumunu anlık olarak hesaplıyor ve elde edilen verileri helikopterin yakalanması işlemini gerçekleştirecek olan yakalama aracının konumunu ayarlamak için gerçek zamanlı olarak kullanıyor.

Helikopter gemi güvertesine temas ettiği anda, yakalama aracı üzerindeki özel mekanizma, helikopteri emniyete alıyor. Bu sayede iniş alanında herhangi bir personel bulunmasına gerek kalmadan, tek personel kontrol noktasından güvenli bir şekilde süreci yönetebiliyor.